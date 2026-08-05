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[VIDEO] PNJ lỗ kỷ lục 283 tỷ đồng sau khủng hoảng kim cương

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[VIDEO] PNJ lỗ kỷ lục 283 tỷ đồng sau khủng hoảng kim cương

PNJ báo lỗ 283 tỷ đồng trong quý, đối mặt khủng hoảng kim cương, đang thay đổi chiến lược để vượt qua khó khăn.

Minh Quân - Hà Anh
#PNJ lỗ kỷ lục sau khủng hoảng kim cương #tình hình kinh doanh ngành vàng bạc đá quý #Ảnh hưởng của khủng hoảng kim cương đến doanh nghiệp #kết quả tài chính quý của PNJ #ảnh hưởng thị trường trang sức và vàng bạc

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