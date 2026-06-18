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Số hóa - Xe

iPhone 18 Pro sẽ ra mắt cùng 3 nâng cấp đáng giá cho camera

Ngoài chip mới, màu mới, dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ được trang bị một loạt nâng cấp camera đặc biệt đáng chú ý. 

Tuệ Minh

iPhone 18 Pro chỉ còn cách thời điểm ra mắt vài tháng, và các tin đồn cho thấy thiết bị này có thể mang đến một loạt nâng cấp camera đáng chú ý. Dưới đây là ba tính năng camera chính đang được đồn đoán nhiều nhất hiện nay.

Mỗi năm, Apple đều cải tiến camera trên iPhone theo một cách nào đó. Năm ngoái, với iPhone 17, camera trước Center Stage mới là điểm nhấn lớn, còn iPhone 17 Pro được trang bị ống kính Telephoto cải tiến vượt trội.

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Ngoài màu sắc, dòng iPhone 18 Pro sẽ được nâng cấp mạnh về camera.

Với iPhone 18 Pro, Mark Gurman cho biết trên Bloomberg cuối tuần qua rằng chúng ta sẽ chứng kiến “bước nhảy vọt lớn nhất về phần cứng camera” trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện tại, các tin đồn tập trung vào ba nâng cấp chính gồm camera chính với khẩu độ thay đổi, khẩu độ lớn hơn cho camera tele và các tính năng phần mềm chuyên nghiệp.

Khẩu độ thay đổi có thể sẽ là tính năng mới nổi bật nhất, tùy thuộc vào cách Apple triển khai. Tính năng này đã được đồn đoán từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa rõ Apple sẽ tích hợp như thế nào vào trải nghiệm người dùng.

Ví dụ, người dùng có thể tự điều chỉnh tiêu cự và độ sâu trường ảnh cho từng bức ảnh theo ý muốn, mở ra nhiều cơ hội sáng tạo hơn về mặt phong cách. Hoặc tính năng này có thể giúp cải thiện chế độ Chân dung, chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn, tăng khả năng thích ứng với nhiều loại ảnh khác nhau—thậm chí có thể là tất cả những điều trên.

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Nút Camera Control được cho là sẽ được làm mới.

Camera Telephoto với khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với việc sẽ chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, điểm yếu hiện tại của ống kính này.

Hiện chưa có nhiều thông tin về các tính năng phần mềm mới, nhưng Aaron Tilley từng của The Information rằng camera trên các mẫu iPhone 18 Pro sắp tới của Apple sẽ bắt đầu tiệm cận các máy ảnh chuyên nghiệp về một số tính năng nâng cao.

Do đó, Apple đang lên kế hoạch nâng cấp ứng dụng camera tích hợp trên iPhone, theo nguồn tin thân cận với dự án. Ứng dụng camera hiện tại chủ yếu chỉ có các điều khiển cơ bản.

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu tính năng phần mềm Dual Capture độc quyền trên các mẫu iPhone mới nhất. Có vẻ như năm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thấy những bổ sung phần mềm dành riêng cho dòng Pro.

Bên cạnh những thay đổi này, nút Camera Control cũng được kỳ vọng sẽ được làm mới cho mẫu iPhone thế hệ năm nay.

Nếu đây là iPhone 18 Series, bạn sẽ chọn mẫu nào?
9to5mac, Apple Insider
#Nâng cấp camera iPhone 18 Pro #Cải tiến phần mềm camera #Khẩu độ thay đổi và khả năng sáng tạo #Camera chuyên nghiệp trên điện thoại #Đổi mới nút điều khiển camera

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