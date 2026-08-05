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[VIDEO] Khung lương 300 triệu/tháng cho nhà khoa học: Cần thêm gì để thu hút c

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[VIDEO] Khung lương 300 triệu/tháng cho nhà khoa học: Cần thêm gì để thu hút c

Dự thảo Nafosted đề xuất khung lương 300 triệu/tháng cho nhà khoa học chiến lược. Các chuyên gia bàn luận về các yếu tố thu hút nhân tài công nghệ.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách lương nhà khoa học công nghệ #Dự thảo Thông tư Nafosted #Thu hút nhân lực nghiên cứu #Chính sách đãi ngộ cao #Phát triển khoa học công nghệ

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