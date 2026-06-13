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[GALLERY] World Cup 2026 gây sốc với loạt công nghệ chưa từng có

Số hóa - Xe

[GALLERY] World Cup 2026 gây sốc với loạt công nghệ chưa từng có

AI, bóng thông minh, camera trọng tài và hàng loạt công nghệ tiên tiến sẽ biến World Cup 2026 thành giải đấu hiện đại nhất lịch sử bóng đá.

Thiên Trang (TH)
World Cup 2026 không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh với sự góp mặt của 48 đội tuyển và 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, mà còn được xem là cột mốc mở ra một kỷ nguyên mới khi công nghệ hiện diện ở hầu hết mọi khía cạnh từ vận hành, trọng tài, truyền hình cho đến trải nghiệm của người hâm mộ trên toàn thế giới.
World Cup 2026 không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh với sự góp mặt của 48 đội tuyển và 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, mà còn được xem là cột mốc mở ra một kỷ nguyên mới khi công nghệ hiện diện ở hầu hết mọi khía cạnh từ vận hành, trọng tài, truyền hình cho đến trải nghiệm của người hâm mộ trên toàn thế giới.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự tham gia sâu rộng của trí tuệ nhân tạo khi FIFA hợp tác với Lenovo để triển khai nền tảng AI thế hệ mới có khả năng tự động hóa quá trình xử lý dữ liệu, phân tích trận đấu theo thời gian thực và tạo ra các video nổi bật chỉ trong thời gian cực ngắn, giúp khán giả tiếp cận thông tin nhanh hơn bao giờ hết.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự tham gia sâu rộng của trí tuệ nhân tạo khi FIFA hợp tác với Lenovo để triển khai nền tảng AI thế hệ mới có khả năng tự động hóa quá trình xử lý dữ liệu, phân tích trận đấu theo thời gian thực và tạo ra các video nổi bật chỉ trong thời gian cực ngắn, giúp khán giả tiếp cận thông tin nhanh hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó, quả bóng thi đấu chính thức do Adidas sản xuất cũng được nâng cấp thành một thiết bị công nghệ cao với cảm biến chuyển động tích hợp bên trong, liên tục gửi dữ liệu vị trí và quỹ đạo hàng trăm lần mỗi giây nhằm hỗ trợ công tác trọng tài cũng như phân tích chiến thuật chính xác đến từng chi tiết.
Bên cạnh đó, quả bóng thi đấu chính thức do Adidas sản xuất cũng được nâng cấp thành một thiết bị công nghệ cao với cảm biến chuyển động tích hợp bên trong, liên tục gửi dữ liệu vị trí và quỹ đạo hàng trăm lần mỗi giây nhằm hỗ trợ công tác trọng tài cũng như phân tích chiến thuật chính xác đến từng chi tiết.
Hệ thống việt vị bán tự động thế hệ mới cũng được cải tiến đáng kể khi kết hợp dữ liệu từ bóng thông minh và mạng lưới camera AI đặt quanh sân vận động để phát hiện lỗi gần như tức thì, giúp giảm thời gian chờ đợi VAR và hạn chế tối đa các tranh cãi liên quan đến những quyết định nhạy cảm.
Hệ thống việt vị bán tự động thế hệ mới cũng được cải tiến đáng kể khi kết hợp dữ liệu từ bóng thông minh và mạng lưới camera AI đặt quanh sân vận động để phát hiện lỗi gần như tức thì, giúp giảm thời gian chờ đợi VAR và hạn chế tối đa các tranh cãi liên quan đến những quyết định nhạy cảm.
Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, các trọng tài sẽ được trang bị camera đeo trên người, mang đến góc nhìn trực tiếp từ chính người điều khiển trận đấu để khán giả có thể hiểu rõ hơn các tình huống gây tranh cãi, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong mỗi quyết định được đưa ra trên sân cỏ.
Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, các trọng tài sẽ được trang bị camera đeo trên người, mang đến góc nhìn trực tiếp từ chính người điều khiển trận đấu để khán giả có thể hiểu rõ hơn các tình huống gây tranh cãi, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong mỗi quyết định được đưa ra trên sân cỏ.
Không dừng lại ở đó, trải nghiệm xem bóng đá của người hâm mộ cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhờ các nền tảng phát sóng thông minh cho phép tùy chỉnh góc quay, xem lại các pha bóng theo sở thích cá nhân, theo dõi thống kê thời gian thực và nhận các nội dung nổi bật được AI tự động biên tập.
Không dừng lại ở đó, trải nghiệm xem bóng đá của người hâm mộ cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhờ các nền tảng phát sóng thông minh cho phép tùy chỉnh góc quay, xem lại các pha bóng theo sở thích cá nhân, theo dõi thống kê thời gian thực và nhận các nội dung nổi bật được AI tự động biên tập.
Ở hậu trường, ban tổ chức sử dụng công nghệ Digital Twins để xây dựng bản sao kỹ thuật số của toàn bộ sân vận động nhằm mô phỏng giao thông, kiểm soát dòng người và xử lý các tình huống khẩn cấp, trong khi các hệ thống học máy và khoa học dữ liệu hỗ trợ ban huấn luyện phân tích chiến thuật ở mức độ chưa từng có.
Ở hậu trường, ban tổ chức sử dụng công nghệ Digital Twins để xây dựng bản sao kỹ thuật số của toàn bộ sân vận động nhằm mô phỏng giao thông, kiểm soát dòng người và xử lý các tình huống khẩn cấp, trong khi các hệ thống học máy và khoa học dữ liệu hỗ trợ ban huấn luyện phân tích chiến thuật ở mức độ chưa từng có.
Với sự kết hợp giữa AI, dữ liệu lớn, cảm biến thông minh, camera thế hệ mới và hệ thống an ninh mạng quy mô lớn, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu tiên tiến nhất lịch sử, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ bóng đá mà còn định hình tương lai của toàn bộ ngành thể thao toàn cầu.
Với sự kết hợp giữa AI, dữ liệu lớn, cảm biến thông minh, camera thế hệ mới và hệ thống an ninh mạng quy mô lớn, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu tiên tiến nhất lịch sử, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ bóng đá mà còn định hình tương lai của toàn bộ ngành thể thao toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#World Cup #Công nghệ #AI #Bóng thông minh #Trọng tài #Digital Twins

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