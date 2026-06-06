[INFOGRAPHIC] Dell XPS 13, laptop XPS mỏng và nhẹ nhất lịch sử Dell

Dell XPS 13 thế hệ mới gây chú ý với độ mỏng chỉ 12,7mm, trọng lượng 1kg, màn hình cảm ứng 2,5K 120Hz cùng thời lượng pin lên đến 17 giờ.
Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.
Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.
Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.
Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng sinh học E10 theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành theo chính sách của BYD Việt Nam.
Mercedes-Benz vừa mở đặt hàng trước mẫu SUV điện hoàn toàn mới GLC tại Trung Quốc vào 5/6/2026, xe co giá khởi điểm 349.000 nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ đồng).
Xăng E10 đã được phân phối rộng rãi, một trong những câu hỏi xuất hiện nhiều nhất là liệu chủ xe có cần súc bình xăng, xả nhiên liệu cũ trước khi đổ xăng mới?
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS 2026), Toyota đã cho ra mắt Land Cruiser Hybrid, xe có giá từ 6,93 triệu Peso (khoảng 2,96 tỷ đồng).
Audi chính thức hồi sinh phân khúc siêu xe bằng Nuvolari, mẫu hybrid plug-in giới hạn 499 chiếc kế nhiệm R8 với công suất 987 mã lực, dẫn động quattro cải tiến.
Stonemachia vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng đạt 97% đánh giá tích cực nhờ gameplay Soulslike kết hợp cờ vua đầy sáng tạo và khác biệt.
Chỉ với 3 thiết lập đơn giản có sẵn trên iPhone, người dùng có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng, giúp máy chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp thiết bị.
Cục Đăng kiểm vừa kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ sửa đổi nghị định để cho phép xe bán tải có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ôtô con.
Dựa trên những hình ảnh mới nhất cùng ảnh chụp nguyên mẫu thử nghiệm, các nhà thiết kế kỹ thuật số đã dựng lên hình ảnh phác họa cho Mitsubishi Pajero 2027.
Hầu như ai cũng từng sử dụng tai nghe có dây, nhưng rất ít người biết những vòng tròn nhỏ trên chân cắm 3.5 mm lại giữ vai trò quyết định chất lượng âm thanh.
Dù không camera, không Wi-Fi hay AI, Nokia 200 4G vẫn tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi bán hết sạch chỉ sau 2 ngày mở đặt hàng với giá khoảng 700.000 đồng.
Bất chấp sự xuất hiện của thế hệ mới, mẫu MPV Toyota Innova đời cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường và nhận phiên bản nâng cấp cho năm 2026 vì sức hút lớn.
Từ Titan 18 HX Dragon Edition đến Claw 8 EX AI+ và Toy Story Edition, MSI mang tới Computex 2026 loạt laptop, handheld AI PC gây chú ý mạnh.
Những rủi ro mà những chiếc ôtô của bạn đã vận hành nhiều năm, nhưng ít được bảo dưỡng hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp dễ gặp nhất khi chuyển sang E10.
Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.
Tin đồn về hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone Ultra màn hình gập đang khiến giới công nghệ kỳ vọng về smartphone chơi game mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?