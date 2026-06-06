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[INFOGRAPHIC] Dell XPS 13, laptop XPS mỏng và nhẹ nhất lịch sử Dell

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Dell XPS 13, laptop XPS mỏng và nhẹ nhất lịch sử Dell

Dell XPS 13 thế hệ mới gây chú ý với độ mỏng chỉ 12,7mm, trọng lượng 1kg, màn hình cảm ứng 2,5K 120Hz cùng thời lượng pin lên đến 17 giờ.

Thiên Trang
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#Dell XPS 13 #laptop mỏng nhẹ #máy tính xách tay #màn hình cảm ứng #thời lượng pin

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