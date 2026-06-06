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[GALLERY] Dell hồi sinh XPS 13, giá từ 15,8 triệu đồng gây sốt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Dell hồi sinh XPS 13, giá từ 15,8 triệu đồng gây sốt

Dell bất ngờ đưa XPS 13 trở lại với thiết kế siêu mỏng nhẹ, màn hình 120Hz và giá chỉ từ 15,8 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp MacBook Neo.

Thiên Trang (TH)
Dell vừa tạo bất ngờ lớn trên thị trường công nghệ khi chính thức hồi sinh dòng laptop XPS 13 sau thời gian ngắn loại bỏ thương hiệu này khỏi danh mục sản phẩm, đồng thời tung ra mức giá khởi điểm chỉ từ 599 USD, tương đương khoảng 15,8 triệu đồng dành cho học sinh, sinh viên đủ điều kiện. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm tái khẳng định vị thế của Dell trong phân khúc laptop cao cấp nhưng có giá bán dễ tiếp cận hơn trước.
Dell vừa tạo bất ngờ lớn trên thị trường công nghệ khi chính thức hồi sinh dòng laptop XPS 13 sau thời gian ngắn loại bỏ thương hiệu này khỏi danh mục sản phẩm, đồng thời tung ra mức giá khởi điểm chỉ từ 599 USD, tương đương khoảng 15,8 triệu đồng dành cho học sinh, sinh viên đủ điều kiện. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm tái khẳng định vị thế của Dell trong phân khúc laptop cao cấp nhưng có giá bán dễ tiếp cận hơn trước.
Điểm thu hút nhất trên XPS 13 thế hệ mới không phải là những thay đổi mang tính cách mạng về thiết kế mà chính là mức giá cạnh tranh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Với người dùng phổ thông, sản phẩm có giá từ 699 USD, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu ultrabook cao cấp đang có mặt trên thị trường.
Điểm thu hút nhất trên XPS 13 thế hệ mới không phải là những thay đổi mang tính cách mạng về thiết kế mà chính là mức giá cạnh tranh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Với người dùng phổ thông, sản phẩm có giá từ 699 USD, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu ultrabook cao cấp đang có mặt trên thị trường.
Theo công bố từ Dell, XPS 13 mới sở hữu độ dày chỉ 12,7 mm và trọng lượng khoảng 1 kg, trở thành mẫu XPS mỏng và nhẹ nhất từng được hãng sản xuất. Kích thước gọn nhẹ giúp thiết bị phù hợp với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và những người thường xuyên di chuyển trong quá trình học tập hoặc làm việc.
Theo công bố từ Dell, XPS 13 mới sở hữu độ dày chỉ 12,7 mm và trọng lượng khoảng 1 kg, trở thành mẫu XPS mỏng và nhẹ nhất từng được hãng sản xuất. Kích thước gọn nhẹ giúp thiết bị phù hợp với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và những người thường xuyên di chuyển trong quá trình học tập hoặc làm việc.
Dù được định vị ở mức giá dễ tiếp cận hơn, Dell vẫn duy trì nhiều yếu tố cao cấp đã làm nên danh tiếng của dòng XPS trong suốt hơn một thập kỷ qua. Máy được hoàn thiện bằng khung nhôm CNC nguyên khối, tích hợp hệ thống bốn loa, kết nối Wi-Fi 7 hiện đại và màn hình IPS độ phân giải 2.5K cho chất lượng hiển thị sắc nét.
Dù được định vị ở mức giá dễ tiếp cận hơn, Dell vẫn duy trì nhiều yếu tố cao cấp đã làm nên danh tiếng của dòng XPS trong suốt hơn một thập kỷ qua. Máy được hoàn thiện bằng khung nhôm CNC nguyên khối, tích hợp hệ thống bốn loa, kết nối Wi-Fi 7 hiện đại và màn hình IPS độ phân giải 2.5K cho chất lượng hiển thị sắc nét.
Một trong những lợi thế đáng chú ý nhất của XPS 13 nằm ở màn hình cảm ứng tần số quét 120Hz, cao gấp đôi so với màn hình 60Hz trên MacBook Neo. Bên cạnh đó, màn hình còn hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động hơn cho nhu cầu học tập, giải trí và sáng tạo nội dung.
Một trong những lợi thế đáng chú ý nhất của XPS 13 nằm ở màn hình cảm ứng tần số quét 120Hz, cao gấp đôi so với màn hình 60Hz trên MacBook Neo. Bên cạnh đó, màn hình còn hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động hơn cho nhu cầu học tập, giải trí và sáng tạo nội dung.
Về cấu hình, phiên bản cơ bản dành cho học sinh, sinh viên được trang bị vi xử lý Intel Core Series 3, RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB. Các phiên bản cao cấp hơn có thể nâng cấp lên Intel Core Ultra Series 3, RAM tối đa 32GB cùng bộ nhớ trong lên tới 1TB để đáp ứng nhu cầu làm việc chuyên sâu.
Về cấu hình, phiên bản cơ bản dành cho học sinh, sinh viên được trang bị vi xử lý Intel Core Series 3, RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB. Các phiên bản cao cấp hơn có thể nâng cấp lên Intel Core Ultra Series 3, RAM tối đa 32GB cùng bộ nhớ trong lên tới 1TB để đáp ứng nhu cầu làm việc chuyên sâu.
Khác với MacBook Neo sử dụng hệ thống tản nhiệt thụ động không quạt, Dell vẫn trang bị hai quạt làm mát chủ động trên XPS 13. Theo hãng, giải pháp này giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn khi hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao hoặc khi xử lý các tác vụ kéo dài liên tục.
Khác với MacBook Neo sử dụng hệ thống tản nhiệt thụ động không quạt, Dell vẫn trang bị hai quạt làm mát chủ động trên XPS 13. Theo hãng, giải pháp này giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn khi hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao hoặc khi xử lý các tác vụ kéo dài liên tục.
Dự kiến, Dell sẽ mở bán phiên bản tiêu chuẩn của XPS 13 ngay trong tháng 6, trong khi các cấu hình cao hơn sẽ xuất hiện vào cuối mùa hè năm nay. Sự trở lại của XPS 13 không chỉ đánh dấu màn tái xuất của một biểu tượng laptop Windows mà còn hứa hẹn tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ trong phân khúc ultrabook, đặc biệt là MacBook Neo của Apple.s
Dự kiến, Dell sẽ mở bán phiên bản tiêu chuẩn của XPS 13 ngay trong tháng 6, trong khi các cấu hình cao hơn sẽ xuất hiện vào cuối mùa hè năm nay. Sự trở lại của XPS 13 không chỉ đánh dấu màn tái xuất của một biểu tượng laptop Windows mà còn hứa hẹn tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ trong phân khúc ultrabook, đặc biệt là MacBook Neo của Apple.s
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Thiên Trang (TH)
#Dell #XPS 13 #laptop #ultrabook #giá rẻ #macbook

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