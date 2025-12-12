[INFOGRAPHIC] Cựu Tổng thống Bolivia vừa bị bắt giữ là ai?

Cựu Tổng thống Bolivia Luis Arce mới đây bị bắt giữ trong cuộc điều tra tham nhũng tại nước này.
Bà L.T.B.T cùng con gái phát hiện một bé gái có bông tai bằng vàng, bà T. dừng lại tiếp cận, tháo đôi bông tai rồi tẩu thoát khiến em bé ngơ ngác hoảng sợ.
Hai người được xác nhận đã thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích sau vụ sập công trình thư viện đang được thi công tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, thảo luận về hợp tác song phương và tình hình của Venezuela.
Hơn 400 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nước này.
Cảnh sát địa phương cho biết hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ trong một trường dòng ở Pakistan.
Tạp chí Time đã vinh danh "các kiến trúc sư của trí tuệ nhân tạo (AI)" là Nhân vật của năm 2025.
Khi đang làm việc trên đường ray ở Kazakhstan, 4 công nhân đường sắt không may bị tàu tông tử vong.
Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Venezuela với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.
Hai tòa nhà 4 tầng liền kề nhau đổ sập tại thành phố Fez, Ma-rốc, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức (E3) về diễn biến trong đàm phán hòa bình Ukraine.
Một máy bay quân sự của Sudan gặp nạn khi cố gắng hạ cánh, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.
12 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà tại một khu dân cư ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Một học sinh đã tử vong sau khi bị đâm trong vụ xô xát với bạn tại một trường trung học ở Bắc Carolina, Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine chưa đạt được thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, Indonesia.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Mỹ và liên minh Châu Âu (EU) đảm bảo an ninh trước khi cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự của Nga đã bị rơi khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau đợt bảo dưỡng gần đây.
100 học sinh bị bắt cóc khỏi một trường Công giáo ở Nigeria vào tháng trước đã được giải cứu cuối tuần qua.
Tính đến tối 9/12, số trường hợp bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Nhật Bản được xác định là 34 người.