Thế giới

Nhân chứng kể về vụ cháy tòa nhà văn phòng ở Indonesia

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, Indonesia.

An An (Theo AP)

Theo AP, hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà văn phòng 7 tầng ở khu phố trong trung tâm Jakarta vào khoảng giữa trưa 9/12.

Cảnh sát trưởng Trung Jakarta Susatyo Purnomo Condro cho biết đám cháy được cho là bắt đầu từ tầng một của tòa nhà ở khu Kemayoran trước khi lan sang các tầng khác. Có thể thấy, ngọn lửa bao trùm tòa nhà, tạo ra làn khói đen dày đặc bốc lên.

chay-toa-nha-van-phong-o-indonesia.jpg
Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, Indonesia, ngày 9/12/2025. Ảnh: AP.

29 xe cứu hỏa và hàng trăm nhân viên đã được huy động để khống chế đám cháy. Ngọn lửa được dập tắt sau 3 tiếng. Ít nhất 22 thi thể - 7 nam và 15 nữ, trong đó có một phụ nữ mang thai - được tìm thấy trong tòa nhà và đưa đến bệnh viện cảnh sát ở Đông Jakarta để nhận dạng.

Một cư dân tên Intan Puspita, sống gần tòa nhà, kể lại rằng đám cháy bắt đầu sau khi một tiếng nổ lớn vang lên và các nhân viên chạy ra ngoài. Ngọn lửa lan nhanh và cô nhìn thấy nhiều người ở các tầng trên cố gắng thoát thân bằng cách di chuyển lên mái nhà.

chay-o-indonesia.jpg
Người đàn ông bật khóc tại hiện trường vụ cháy ở Jakarta ngày 9/12/2025. Ảnh: AP.

Chính quyền cho biết hầu hết nạn nhân tử vong do ngạt khói. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được hàng chục người bị mắc kẹt, một số bị thương nhẹ.

"Chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ tòa nhà một lần nữa", cảnh sát trưởng Condro nói hôm 9/12 khi được hỏi về khả năng số người chết có thể tăng lên.

Cảnh sát trưởng Condro dẫn lời một số nhân chứng cho biết thêm, nhiều nhân viên trong tòa nhà, vốn được sử dụng làm văn phòng bán hàng và kho vật tư cho một công ty máy bay không người lái, đã ra ngoài ăn trưa khi một cục pin bắt đầu phát tia lửa và phát nổ.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Sau thảm kịch, Thống đốc Jakarta Pramono Anung yêu cầu các lãnh đạo công ty thúc đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc và có kế hoạch hành động khẩn cấp để sơ tán trong trường hợp cần thiết.

