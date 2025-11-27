[INFOGRAPHIC] Cựu Tổng thống Peru bị kết án 14 năm tù là ai?

Cựu Tổng thống Peru Martín Vizcarra mới đây bị kết án 14 năm tù vì tội nhận hối lộ.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Một đoàn tàu chạy thử nghiệm lao vào nhóm công nhân đường sắt ở Côn Minh, Trung Quốc, khiến 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Hong Kong (Trung Quốc) là một trong những nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng hiện đại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối lời đề nghị gặp mặt của Ukraine trong tuần này.
Tính đến sáng 27/11, 44 người được xác định thiệt mạng, 68 nạn nhân bị thương và 279 người vẫn mất tích trong vụ hỏa hoạn tại chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc).
Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Nhiều địa điểm ở nước Đức chìm trong giá rét khi đón trận tuyết rơi đầu mùa.
Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc).
Một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ nạn nhân lũ lụt bị rơi ở Leer, tiểu bang Unity, Nam Sudan, khiến cả 3 người trên máy bay tử nạn.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tuyên bố rằng 24 nữ sinh bị bắt cóc khỏi một trường học ở tây bắc Nigeria tuần trước đã được giải cứu.
Tính đến sáng 26/11, 18 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Argentina.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky khi các bên tiến gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Công tố viên Paris cho biết, thêm 4 nghi phạm liên quan đến vụ trộm trang sức tại Bảo tàng Louvre (Pháp) vào tháng trước đã bị bắt giữ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả Israel liên quan đến vụ ám sát một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah.
Nguồn tin cho biết, kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đã được Mỹ và Ukraine thống nhất rút gọn còn 19 điểm.
Một tài xế xe bán tải say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc ô tô và cửa hàng ven đường, khiến 12 người bị thương.
Tình trạng ngập lụt đang diễn ra nghiêm trọng ở Thái Lan. Trong đó, Narathiwat là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nhất.
Người phụ nữ 65 tuổi, được tuyên bố tử vong trước đó, bất ngờ "sống lại" trong quan tài khiến nhiều người kinh ngạc.
Hai chiếc xe buýt tư nhân va chạm trực diện ở Tenkasi, Ấn Độ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ đề xuất.