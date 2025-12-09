[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về Tổng thống Benin Patrice Talon

Ông Patrice Talon giữ chức Tổng thống Benin từ năm 2016.
Nghệ sĩ Thương Tín có không ít vai diễn ấn tượng ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp.
Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết Ukraine và Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Chiếc ô tô lao xuống hẻm núi sâu ở Nashik, bang Maharashtra, Ấn Độ, khiến 6 người thiệt mạng.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ có thể đặt nền tảng cho sự hợp tác chung giữa Moscow và Washington.
Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Nhật Bản đã gây sóng thần và khiến 23 người bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Sau trận động đất có độ lớn 7,6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đã quan sát thấy sóng thần cao 40cm tại các cảng Mutsu Ogawara.
Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã gây ra cảnh báo sóng thần cho các khu vực ven biển của tỉnh Aomori, Iwate và Hokkaido của Nhật Bản.
Thi thể của một bé gái 14 tuổi được gia đình trình báo mất tích trước đó đã được tìm thấy trong rừng.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Ít nhất 7 hành khách thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở bang Michoacan, Mexico, cuối tuần qua đã tăng lên 5 người.
Tổng thống Benin Patrice Talon đã lên án một cuộc đảo chính bất thành, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ việc.
Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou cho biết âm mưu đảo chính tại nước này đã bị phá vỡ.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không cho phép việc thành lập một Nhà nước Palestine.
Một chiếc xe cứu thương chạy quá tốc độ đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn ở Ấn Độ, khiến hai người tử vong.
Theo nghị sĩ Roman Kostenko, Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt.
Bệnh viện bỏ hoang trên đảo Poveglia ở Italy từng là nơi điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần.
Lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine sau khi Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự tại Dải Gaza.
Canada tuyên bố nước này đã loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ.