Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 loại thực phẩm được ví như 'lá chắn dinh dưỡng' cho sức khỏe tuổi xế chiều

Sống Khỏe

5 loại thực phẩm được ví như 'lá chắn dinh dưỡng' cho sức khỏe tuổi xế chiều

Một số thực phẩm quen thuộc là nguồn dưỡng chất dồi dào, giúp người trung niên và cao tuổi tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa, duy trì năng lượng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn hỗ trợ cải thiện sự minh mẫn, tiêu hóa và khả năng vận động. Một số loại thực phẩm quen thuộc trong gian bếp Việt thực chất lại là “kho dự trữ năng lượng” tự nhiên, mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể. Ảnh minh họa
Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn hỗ trợ cải thiện sự minh mẫn, tiêu hóa và khả năng vận động. Một số loại thực phẩm quen thuộc trong gian bếp Việt thực chất lại là “kho dự trữ năng lượng” tự nhiên, mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể. Ảnh minh họa
Khoai lang là ví dụ điển hình. Dù có vẻ ngoài mộc mạc, loại củ này chứa lượng vitamin A cao gấp gần 20 lần táo. Beta-carotene trong khoai lang được chuyển hóa thành vitamin A – dưỡng chất thiết yếu cho đôi mắt, làn da và hệ miễn dịch. Ảnh minh họa
Khoai lang là ví dụ điển hình. Dù có vẻ ngoài mộc mạc, loại củ này chứa lượng vitamin A cao gấp gần 20 lần táo. Beta-carotene trong khoai lang được chuyển hóa thành vitamin A – dưỡng chất thiết yếu cho đôi mắt, làn da và hệ miễn dịch. Ảnh minh họa
Câu nói “ăn khoai tốt đường ruột” cũng hoàn toàn có cơ sở khi khoai lang rất giàu chất xơ, giúp tăng nhu động ruột và giảm táo bón, điều mà nhiều người lớn tuổi thường gặp phải. Ảnh minh họa
Câu nói “ăn khoai tốt đường ruột” cũng hoàn toàn có cơ sở khi khoai lang rất giàu chất xơ, giúp tăng nhu động ruột và giảm táo bón, điều mà nhiều người lớn tuổi thường gặp phải. Ảnh minh họa
Súp lơ xanh cũng là thực phẩm giàu dưỡng chất, được xem như “vị vua thầm lặng” của vitamin C. Ít ai biết rằng lượng vitamin C trong súp lơ xanh cao gấp gần 15 lần táo, góp phần chống oxy hóa, giảm viêm mạn tính và hỗ trợ cải thiện sự minh mẫn của não bộ. Ảnh minh họa
Súp lơ xanh cũng là thực phẩm giàu dưỡng chất, được xem như “vị vua thầm lặng” của vitamin C. Ít ai biết rằng lượng vitamin C trong súp lơ xanh cao gấp gần 15 lần táo, góp phần chống oxy hóa, giảm viêm mạn tính và hỗ trợ cải thiện sự minh mẫn của não bộ. Ảnh minh họa
Việc duy trì loại rau xanh này trong thực đơn hằng tuần có thể giúp da giảm nhăn, đồng thời tăng cường khả năng tập trung – hai yếu tố suy giảm rõ rệt theo tuổi tác. Ảnh minh họa
Việc duy trì loại rau xanh này trong thực đơn hằng tuần có thể giúp da giảm nhăn, đồng thời tăng cường khả năng tập trung – hai yếu tố suy giảm rõ rệt theo tuổi tác. Ảnh minh họa
Nấm shiitake cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm tuổi trung niên. Hàm lượng vitamin B2 và vitamin D trong loại nấm này tương đương một số loại gan động vật, có tác dụng tăng cường miễn dịch, giảm mỡ máu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Ảnh minh họa
Nấm shiitake cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm tuổi trung niên. Hàm lượng vitamin B2 và vitamin D trong loại nấm này tương đương một số loại gan động vật, có tác dụng tăng cường miễn dịch, giảm mỡ máu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Ảnh minh họa
Nấm shiitake lại dễ chế biến, phù hợp với nhiều món từ xào, canh đến hầm, giúp bữa ăn bổ dưỡng mà vẫn thanh nhẹ. Ảnh minh họa
Nấm shiitake lại dễ chế biến, phù hợp với nhiều món từ xào, canh đến hầm, giúp bữa ăn bổ dưỡng mà vẫn thanh nhẹ. Ảnh minh họa
Trong khi đó, trứng lại là món ăn thường bị hiểu lầm do chứa cholesterol. Tuy nhiên, khi ăn với lượng hợp lý, trứng là một trong những nguồn dinh dưỡng đáng giá cho người lớn tuổi. Lòng đỏ trứng chứa nhiều vitamin D và nhóm B, đặc biệt là B12 – dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh. Ảnh minh họa
Trong khi đó, trứng lại là món ăn thường bị hiểu lầm do chứa cholesterol. Tuy nhiên, khi ăn với lượng hợp lý, trứng là một trong những nguồn dinh dưỡng đáng giá cho người lớn tuổi. Lòng đỏ trứng chứa nhiều vitamin D và nhóm B, đặc biệt là B12 – dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh. Ảnh minh họa
Thiếu B12 có thể dẫn đến tê bì, yếu cơ hoặc cảm giác “điện giật” ở tay chân. Bổ sung một quả trứng vào bữa sáng giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ vận động linh hoạt hơn. Ảnh minh họa
Thiếu B12 có thể dẫn đến tê bì, yếu cơ hoặc cảm giác “điện giật” ở tay chân. Bổ sung một quả trứng vào bữa sáng giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ vận động linh hoạt hơn. Ảnh minh họa
Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay hạt điều được xem như “viên vitamin tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin E – chất chống oxy hóa có vai trò làm chậm lão hóa tế bào và bảo vệ hệ thần kinh. Ảnh minh họa
Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay hạt điều được xem như “viên vitamin tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin E – chất chống oxy hóa có vai trò làm chậm lão hóa tế bào và bảo vệ hệ thần kinh. Ảnh minh họa
Với người lớn tuổi thường xuyên mệt mỏi hoặc tê buốt tay chân, một nắm hạt mỗi ngày hoạt động như việc “tra dầu” cho cơ thể, giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ hoạt động thần kinh. Ảnh minh họa
Với người lớn tuổi thường xuyên mệt mỏi hoặc tê buốt tay chân, một nắm hạt mỗi ngày hoạt động như việc “tra dầu” cho cơ thể, giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ hoạt động thần kinh. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi ích của rau củ quả tự nhiên #súp lơ #Khoai lang #Nấm shiitake #óc chó #hạt điều

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT