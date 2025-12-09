Hà Nội

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong xe đẩy

Người dân địa phương đã bắt quả tang người đàn ông này đang chuyển thi thể một phụ nữ bằng xe đẩy hàng của siêu thị.

An An (Theo The Sun)

The Sun đưa tin ngày 8/12, đoạn camera giám sát cho thấy người đàn ông đẩy chiếc xe đẩy siêu thị xuống một con phố ở ngoại ô Sao Paulo, Brazil, lúc 2 giờ sáng ngày 2/12.

Nghi phạm bình tĩnh bước đi trên con phố yên tĩnh và khi nhận ra đã bị theo dõi, anh ta đẩy chiếc xe sang một bên, chạy ngược trở lại theo đường cũ, bỏ lại chiếc xe đẩy giữa đường.

thithe2.png
Người đàn ông đẩy chiếc xe đẩy chứa thi thể một phụ nữ. Ảnh: NewsX.

Nhân chứng, một giáo viên 39 tuổi, nghi ngờ người đàn ông này đã lấy cắp xe đạp của mình trước đó nên đã theo dõi anh ta. Tuy nhiên, khi mở chiếc xe đẩy ra, thay vì các bộ phận xe đạp, giáo viên phát hiện thi thể một phụ nữ được bọc trong túi ni lông và tấm ga trải giường trong tình trạng bị trói.

Người giáo viên ngay lập tức báo cảnh sát. Họ đã phong tỏa con đường và điều tra vụ án mạng.

Cảnh sát sau đó xác định danh tính nạn nhân là Angelica Alves Camargo, 43 tuổi.

thithe1.png
Nạn nhân được xác định là Angelica Alves Camargo. Ảnh: Newsflash.

Theo các thành viên trong gia đình Camargo, cô không có mối quan hệ nào với nghi phạm, dù hàng xóm nói rằng nhìn thấy họ đi cùng nhau chỉ vài ngày trước khi cô biến mất.

Theo nhân viên pháp y, thi thể của Camargo không có dấu hiệu tổn thương bên ngoài rõ ràng. Họ đang xác định xem liệu cô tử vong do ngạt thở, ngộ độc, dùng thuốc quá liều hay nguyên nhân nào khác.

Cảnh sát cũng xác định Cicatriz, 33 tuổi - tên thật là Erick Pereira dos Santos - là nghi phạm xuất hiện trong đoạn camera.

Theo các nhà điều tra, Cicatriz đã có mặt tại một quán bar địa phương ngay trước khi bị camera giám sát ghi lại cảnh anh ta uống hai cốc bia rồi bỏ chạy mà không trả tiền.

Cảnh sát cho biết, Cicatriz có tiền án, bao gồm cả tội bạo lực với phụ nữ.

Cục Phòng chống tội phạm và Bảo vệ con người (DHPP) đã đề nghị thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ tạm thời trong 30 ngày đối với Cicatriz.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

