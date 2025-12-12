Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Uống rượu mỗi ngày, người đàn ông phải thay huyết tương, lọc máu

Người đàn ông viêm tụy cấp nặng do lạm dụng rượu, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân P.T.Đ. (47 tuổi, trú phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng đau thượng vị dữ dội, đau lan ra sau lưng, bụng chướng và nôn nhiều.

Ông Đ. có tiền sử hai lần viêm tụy cấp, đái tháo đường type 2 nhưng không điều trị, đồng thời lạm dụng rượu với lượng khoảng 500 ml mỗi ngày.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám, làm xét nghiệm và chụp CT bụng. Kết quả cho thấy viêm tụy cấp Balthazar E, có hoại tử tụy dưới 30%, kèm tăng triglycerid và đái tháo đường type 2. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao. Ông chuyển hồi sức tích cực với phác đồ thay huyết tương, lọc máu liên tục, kiểm soát đường huyết, cân bằng nước - điện giải và giảm tiết dịch tụy.

Sau ba ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, cơn đau giảm và có thể bắt đầu tập ăn trở lại. Đến ngày thứ bảy, người đàn ông hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ cho biết trường hợp của bệnh nhân Đ. là minh chứng điển hình cho hậu quả của việc lạm dụng rượu, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp.

1-362.jpg

Bệnh nhân thoát cơn nguy kịch. Ảnh Vietnamnet

Nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành hoại tử tụy, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu hoặc sốc nhiễm khuẩn, với tỷ lệ tử vong rất cao.
Mỗi lần viêm tụy tái phát do rượu thường nặng hơn lần trước, gây tổn thương tụy không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu hóa và chức năng nội tiết, thậm chí dẫn đến suy kiệt hoặc tử vong đột ngột.

Bác sĩ khuyến cáo rượu không chỉ gây viêm tụy mà còn là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý khác như xơ gan, ung thư gan, rối loạn mỡ máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn tâm thần và các vấn đề xã hội như tai nạn giao thông hay bạo lực gia đình.

Người từng mắc viêm tụy, người có mỡ máu cao hoặc đái tháo đường được khuyên tuyệt đối không lạm dụng rượu bia. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều, bụng chướng, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, tránh tự điều trị tại nhà vì viêm tụy cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Túi huyết tương của bệnh nhân được thay ra sau lọc máu. Ảnh BVCC/nguồn Znews

Theo bác sĩ, viêm tụy cấp khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh và có thể đe dọa tính mạng. Nhiều trường hợp chậm trễ cấp cứu đã gặp các biến chứng nặng như nhiễm trùng tụy; trụy tim mạch; suy thận; hình thành u nang; đái tháo đường do tổn thương tế bào sản xuất insulin; xuất huyết hoại tử và tổn thương mô.

Khác với viêm tụy cấp, viêm tụy mạn diễn ra âm thầm nhưng phá hủy dần tuyến tụy, thường là hậu quả sau nhiều đợt viêm tụy cấp liên quan đến rượu.

Để phòng ngừa viêm tụy, các chuyên gia khuyến cáo biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất là thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt. Theo đó, người dân cần tránh xa rượu bia và đồ uống có cồn, uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh, tăng chất xơ, hạn chế chất béo và không hút thuốc lá…

#Bệnh nhân viêm tụy cấp #nguy hiểm #lạm dụng rượu #viêm tụy cấp #sức khỏe #nguy cơ bệnh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Số ca nhập viện do vỡ ruột thừa gia tăng, bác sĩ cảnh báo

Số ca viêm ruột thừa nhập viện cuối năm tăng cao, nhiều trường hợp muộn, đã vỡ ruột thừa đe dọa tính mạng. Bác sĩ cảnh báo cần chú ý dấu hiệu và đi khám sớm.

Những ngày cuối năm, số ca viêm ruột thừa nhập viện tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư (Hưng Yên) có xu hướng tăng. Chỉ trong vài ngày, các bác sĩ đã liên tiếp thực hiện nhiều ca mổ nội soi viêm ruột thừa. Đáng chú ý, một số trường hợp đến bệnh viện muộn khi ruột thừa đã vỡ, mủ tràn ổ bụng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, cuối năm là thời điểm người dân thường bận rộn, sinh hoạt thất thường và ăn uống không điều độ. Điều này khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu đau bụng ban đầu dẫn đến chẩn đoán muộn. Nhiều trường hợp còn tự dùng thuốc giảm đau, thuốc tiêu hoá hoặc chườm nóng khiến triệu chứng mờ nhạt và bệnh tiến triển nhanh hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống cụ ông 75 tuổi bị thủng túi thừa ruột non, áp xe lan rộng

Các bác sĩ ở Hưng Yên đã cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị thủng túi thừa ruột, cảnh báo người dân không chủ quan với dấu hiệu đau bụng kéo dài.

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (Hưng Yên) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống nam bệnh nhân (75 tuổi, xã Bình Định) bị thủng túi thừa ruột non, đại tràng gây áp xe nặng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng đau bụng dữ dội, nhiễm trùng nặng.

Trong quá trình mổ cấp cứu, khẩn trương kéo dài 3 giờ, kíp phẫu thuật phát hiện bệnh nhân bị viêm ruột thừa thứ phát, khiến nguy cơ biến chứng càng trở nên phức tạp. Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành cắt đoạn ruột bị vỡ túi thừa và thực hiện nối ruột bằng phương pháp bên – bên. Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả, giúp miệng nối bền giảm biến chứng sau mổ cho bệnh nhân. Việc can thiệp kịp thời đã giúp bệnh nhân vượt qua thời điểm nguy kịch, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống

Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống
cho bệnh nhân 38 tuổi, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi qua đường ngực thành công cắt bỏ khối u trung thất sau vị trí sát cột sống, xâm lấn màng phổi.

Bệnh nhân Thân V Q (38 tuổi, ở xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi, hụt hơi, khó nói, tê tay phải kèm các cơn giật mình vùng thân khi ngủ trong vài tháng nay. Gần đây, triệu chứng đau ngực tăng, thi thoảng giật mình thức giấc nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới