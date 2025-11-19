[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp chính trị cựu Thủ tướng Bangladesh bị tuyên tử hình

Tòa án tại Dhaka mới đây tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.
Youtuber Cody Detwiler, hay còn được biết đến với tên WhistlinDiesel, mới đây đã gặp rắc rối pháp lý sau khi cảnh sát bang Tennessee (Mỹ) tiến hành bắt giữ anh.
Một trận bão tuyết lớn tấn công Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, miền nam Chile, khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng.
Theo tờ Ukrainskaya Pravda, các nhân vật chủ chốt thân cận với Tổng thống Ukraine Zelensky đang thúc giục ông sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez công bố kế hoạch phê duyệt gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 615 triệu euro cho Ukraine trong vòng một tháng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trại tị nạn Palestine Ain al-Hilweh ở Sidon, Lebanon, khiến 13 người thiệt mạng.
Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 13 phương tiện ở Yeongcheon, đông nam Hàn Quốc, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng ra lệnh tấn công mục tiêu ở Mexico để chống lại các băng đảng ma túy.
Thi thể vợ và hai con của một viên chức kiểm lâm ở bang Gujarat, Ấn Độ, đã được tìm thấy sau 10 ngày mất tích.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cáo buộc Israel nổ súng vào một đội tuần tra của họ.
Ít nhất 25 nữ sinh đã bị những tay súng không rõ danh tính bắt cóc trong vụ tấn công vào một ngôi trường ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo họ đã ngăn chặn âm mưu ám sát một quan chức cấp cao của Nga.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về cách thức làm rõ Đường ranh giới quân sự (MDL).
Sau thảm họa Chernobyl năm 1986, bệnh viện Pripyat tiếp nhận nhiều người bị phơi nhiễm với mức độ phóng xạ nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.
Liên quan đến vụ đánh bom xe liều chết ở thủ đô New Delhi, các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ thêm một nghi phạm trong vụ án.
Nguồn tin xác nhận, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon cuối tuần qua.
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, cho biết Moscow và Washington đang tiếp tục đối thoại về việc giải quyết xung đột Ukraine.
Một cây cầu tạm ở mỏ Kalando, tỉnh Lualaba, Cộng hòa Dân chủ Congo, bị sập khiến hàng chục thợ mỏ thiệt mạng.
Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua áp lực.
Ba ngày sau khi bị voi tấn công, bé gái 8 tuổi ở Indonesia đã tử vong.
2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt mất lái và đâm vào cây ở vùng Belgorod của Nga.