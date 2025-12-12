Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở Đồng Nai, lực lượng y tế đang truy vết nguồn lây

Bệnh nhân nam sinh năm 1992 ở Trảng Bom nhiễm đậu mùa khỉ, đã ổn định sau điều trị. Lực lượng y tế truy vết để ngăn chặn dịch lây lan.

Bệnh nhân là H.V.L. (nam, sinh năm 1992, ngụ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), nghề nghiệp kinh doanh buôn bán tự do tại chợ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, bị mắc đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây. Đây cũng là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên năm 2025 tại Đồng Nai.

Ngày 24/11, bệnh nhân nổi các vết loét ở vùng cổ, mông, bụng và có triệu chứng sốt 2 ngày. Ngày 28/11, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh và kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Sau khi thăm khám, điều trị và uống thuốc của Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, các vết loét, viêm nhiễm đã ổn định, miệng vết thương đã khô, bệnh nhân sinh hoạt trở lại bình thường.

Bệnh đậu mùa khỉ gây xuất hiện của các mẩn đỏ trên da. Ảnh minh họa/Internet

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 3/11 đến 24/11, bệnh nhân không đi ra khỏi xã Trảng Bom, không tiếp xúc với người nước ngoài, sống chung nhà với gia đình chị gái tại xã Trảng Bom. Bệnh nhân khai không có bạn tình, không có quan hệ đồng giới trong thời gian trước khi phát bệnh, do đó vẫn chưa rõ nguồn lây bệnh.

Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom và Trạm y tế xã Trảng Bom đã hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh, tự cách ly, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, thường xuyên lau dọn nhà cửa. Đồng thời hướng dẫn những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe. Tăng cường các hoạt động truyền thông về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Tổn thương da do bệnh đậu mùa khỉ gây ra. Ảnh Tạp chí Khoa học Thú y

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom (Đồng Nai) đang khẩn trương truy vết nguồn lây liên quan ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn nhằm hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng. Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ghi nhận tại Đồng Nai trong năm 2025.

Bệnh đậu mùa khỉ đã lưu hành ở châu Phi từ năm 1970, nhưng số ca mắc đã tăng lên đáng kể từ tháng 5 năm nay. Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 17.000 ca nhiễm tại 75 quốc gia, 5 ca tử vong. Vào ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Ban đầu, mọi người bị nhiễm bệnh thông qua vết cắn của loài gặm nhấm hoặc động vật nhỏ, virus thường không lây lan dễ dàng giữa người với người.

Tuy nhiên, trong đợt bùng phát hiện nay, phần lớn các trường hợp đã xảy ra ở những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp da kề da, vết thương hở, dịch cơ thể… Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc với các vật thể và dụng cụ bị ô nhiễm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm virus, đặc biệt là hiện nay khi các quốc gia đã tìm thấy các nhóm có nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị suy giảm miễn dịch bị nhiễm bệnh.

WHO cho biết căn bệnh này có tỷ lệ tử vong dao động từ 0-11%, trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ tử vong của chi nhánh virus ở Tây Phi là 1%, có thể cao hơn trong nhóm. suy giảm miễn dịch.

Trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, ở một số người, khi nhiễm bệnh có thể dẫn tới các biến chứng hoặc thậm chí tử vong. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người bị suy giảm miễn dịch có thể có nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ.

Các biến chứng ở bệnh đậu mùa khỉ bao gồm nhiễm trùng da thứ phát, viêm phổi, lú lẫn, và các vấn đề về mắt...