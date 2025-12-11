Ông Trump điện đàm với lãnh đạo Anh-Pháp-Đức về đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức (E3) về diễn biến trong đàm phán hòa bình Ukraine.

Anadolu đưa tin, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và các lãnh đạo E3 diễn ra hôm 10/12. Trong một tuyên bố, Chính phủ Anh thông báo rằng Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Trump về "những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đang diễn ra".

"Công tác xây dựng kế hoạch hòa bình đang được tiến hành khẩn trương và sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng đây là thời điểm then chốt - đối với Ukraine, người dân nước này và đối với an ninh chung trong khu vực Euro-Đại Tây Dương", tuyên bố cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Sau đó, Nhà Trắng cũng xác nhận với hãng Anadolu rằng cuộc điện đàm đã diễn ra, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cuộc thảo luận.

"Chúng tôi đã điện đàm với các lãnh đạo Anh và Đức. Tất cả đều là những người bạn rất tốt của chúng tôi. Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine và đang chờ câu trả lời trước khi công việc tiếp tục", ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng một cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại châu Âu, với sự tham dự của đại diện cả Mỹ và Ukraine.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào những gì họ đưa ra. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian", ông nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 10/12 cho biết Kiev đang hoàn thiện một văn kiện gồm 20 điểm nhằm xác định các điều khoản để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, và dự định sẽ sớm chuyển văn kiện này cho Mỹ.

Các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và các nước Châu Âu về một kế hoạch hòa bình 20 điểm vẫn tiếp diễn, sau khi bản kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu được rút gọn với việc loại bỏ những điều khoản mà Ukraine mô tả là không phù hợp với nước này.

