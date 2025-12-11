Hà Nội

Thế giới

Ông Trump điện đàm với lãnh đạo Anh-Pháp-Đức về đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức (E3) về diễn biến trong đàm phán hòa bình Ukraine.

An An (Theo Anadolu)

Anadolu đưa tin, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và các lãnh đạo E3 diễn ra hôm 10/12. Trong một tuyên bố, Chính phủ Anh thông báo rằng Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Trump về "những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đang diễn ra".

"Công tác xây dựng kế hoạch hòa bình đang được tiến hành khẩn trương và sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng đây là thời điểm then chốt - đối với Ukraine, người dân nước này và đối với an ninh chung trong khu vực Euro-Đại Tây Dương", tuyên bố cho biết.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Sau đó, Nhà Trắng cũng xác nhận với hãng Anadolu rằng cuộc điện đàm đã diễn ra, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cuộc thảo luận.

"Chúng tôi đã điện đàm với các lãnh đạo Anh và Đức. Tất cả đều là những người bạn rất tốt của chúng tôi. Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine và đang chờ câu trả lời trước khi công việc tiếp tục", ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng một cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại châu Âu, với sự tham dự của đại diện cả Mỹ và Ukraine.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào những gì họ đưa ra. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian", ông nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 10/12 cho biết Kiev đang hoàn thiện một văn kiện gồm 20 điểm nhằm xác định các điều khoản để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, và dự định sẽ sớm chuyển văn kiện này cho Mỹ.

Các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và các nước Châu Âu về một kế hoạch hòa bình 20 điểm vẫn tiếp diễn, sau khi bản kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu được rút gọn với việc loại bỏ những điều khoản mà Ukraine mô tả là không phù hợp với nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Các cường quốc thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Ông Putin nói Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu trong cuộc xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo RT, Tổng thống Putin gần đây tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số mục tiêu chính mà ông Putin đã vạch ra vào năm 2022 là bảo vệ người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng khỏi lực lượng Kiev, cũng như phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít khỏi Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo đuổi việc này cho đến khi đạt được kết quả hợp lý, cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt", Tổng thống Putin phát biểu.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Zelensky nói Ukraine và Châu Âu sẽ sửa đổi kế hoạch hòa bình

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết Ukraine và Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/12 cho biết các cố vấn an ninh quốc gia của Ukraine và các nước Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa đổi bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, kế hoạch sẽ sẵn sàng vào khoảng tối 9/12. "Chúng tôi sẽ xem xét lại và gửi nó tới Mỹ", Tổng thống Zelensky nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Zelensky hội đàm với lãnh đạo Anh-Pháp-Đức về xung đột Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky hôm 8/12 đã tới dinh thự của Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 Phố Downing, London, để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bối cảnh các đồng minh châu Âu của Kiev mô tả đây là "thời điểm quyết định" trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

ap25342525926926.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước cửa dinh thự số 10 phố Downing, London, ngày 8/12/2025. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

