Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nhầm đạn cối là đồ chơi, hai em nhỏ thiệt mạng

Cảnh sát địa phương cho biết hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ trong một trường dòng ở Pakistan.

An An (Theo PTI)

PTI đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một trường dòng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, vào ngày 10/12. Cảnh sát địa phương ngày 11/12 cho biết, hai em nhỏ đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ bên trong khuôn viên trường.

pakistan.png
Hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ trong một trường dòng ở Pakistan. Ảnh minh họa: PTI.

Một số học sinh đã mang quả đạn cối mà họ tìm thấy bên ngoài vào trong trường dòng Madrassah Shams-ul-Quran ở làng Sher Mohammad Kot, sau đó quả đạn này phát nổ.

Theo các báo cáo ban đầu, nhóm trẻ đã nhầm quả đạn này là đồ chơi và khi chúng đang chơi thì đạn cối phát nổ.

"Vụ nổ khiến 2 trẻ nhỏ tử vong tại chỗ và 16 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Bannu và khu vực lân cận để điều trị", nguồn tin cho biết.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc, xác định xem quả đạn cối đã xuất hiện gần trường dòng này như thế nào.

Trước đó, hàng chục trẻ em, chủ yếu là ở vùng Tây Bắc Pakistan, đã thiệt mạng khi chơi đùa với những vật dụng là thiết bị nổ do nhầm lẫn chúng là đồ chơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom liều chết ở Pakistan

Nguồn video: X/RT
#Vụ nổ đạn cối tại trường học #Điều tra vụ nổ tại trường dòng Pakistan #đạn cối phát nổ trong trường dòng ở Pakistan #Pakistan #vụ nổ ở Pakistan

Bài liên quan

Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy ở Pakistan, hàng chục người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất keo dán ở Pakistan.

Theo Al Jazeera, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, tỉnh Punjab, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/11. Truyền thông Pakistan đưa tin, vụ nổ khiến nhà máy bị sập và gây ra hỏa hoạn ở những ngôi nhà gần đó.

no.png
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, Pakistan. Ảnh: India Times.
Xem chi tiết

Thế giới

Thông tin mới nhất vụ nổ bom xe hàng chục người thương vong ở Ấn Độ

Umar Mohammad được xác định là nghi phạm vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến hàng chục người thương vong.

Theo NDTV, vụ nổ bom xe xảy ra gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, vào tối 10/11, khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm - tài xế trên chiếc xe phát nổ - đã xuất hiện. Đó là bác sĩ Umar Mohammad.

Đoạn camera ghi lại sự việc cho thấy chiếc xe đỗ gần Pháo đài Đỏ trong 3 tiếng, tài xế không rời khỏi xe dù chỉ một giây. Cuối cùng, chiếc xe lao về phía đèn giao thông gần ga tàu điện ngầm, nơi nó phát nổ vào khoảng 18h52.

Xem chi tiết

Thế giới

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót khi rà soát đống đổ nát tại Accurate Energetic Systems. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo ABCNews, vụ nổ "thảm khốc" tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tennessee (Mỹ) hôm thứ sáu (10/10) được cho là đã khiến 16 người thiệt mạng, chính quyền thông báo hôm 11/10.

Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể và dọn dẹp hiện trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới