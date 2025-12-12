Nhầm đạn cối là đồ chơi, hai em nhỏ thiệt mạng

Cảnh sát địa phương cho biết hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ trong một trường dòng ở Pakistan.

PTI đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một trường dòng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, vào ngày 10/12. Cảnh sát địa phương ngày 11/12 cho biết, hai em nhỏ đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ bên trong khuôn viên trường.

Một số học sinh đã mang quả đạn cối mà họ tìm thấy bên ngoài vào trong trường dòng Madrassah Shams-ul-Quran ở làng Sher Mohammad Kot, sau đó quả đạn này phát nổ.

Theo các báo cáo ban đầu, nhóm trẻ đã nhầm quả đạn này là đồ chơi và khi chúng đang chơi thì đạn cối phát nổ.

"Vụ nổ khiến 2 trẻ nhỏ tử vong tại chỗ và 16 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Bannu và khu vực lân cận để điều trị", nguồn tin cho biết.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc, xác định xem quả đạn cối đã xuất hiện gần trường dòng này như thế nào.

Trước đó, hàng chục trẻ em, chủ yếu là ở vùng Tây Bắc Pakistan, đã thiệt mạng khi chơi đùa với những vật dụng là thiết bị nổ do nhầm lẫn chúng là đồ chơi.

