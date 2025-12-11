Cháy nhà dân ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

12 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà tại một khu dân cư ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà 4 tầng trong khu dân cư ở thành phố Sán Đầu vào lúc 21h20 tối 9/12. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động tới hiện trường và đám cháy được dập tắt khoảng 40 phút sau đó.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 12 người thiệt mạng.

Vụ cháy nhà ở thành phố Sán Đầu đã khiến 12 người thiệt mạng. Ảnh chụp màn hình Douyin.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đây là một tòa nhà bê tông 4 tầng, với diện tích bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn là khoảng 150 mét vuông.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Giới chức Trung Quốc đã yêu cầu loại bỏ các mối nguy hiểm về an toàn trong ngành xây dựng nhà ở.

Trước đó, vào tháng 11, Trung Quốc cũng đã công bố một cuộc kiểm tra toàn diện các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng trên toàn quốc sau vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong hôm 26/11 nhằm ngăn chặn bất kỳ thảm họa tương tự nào xảy ra ở đại lục.

