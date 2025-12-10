Đâm dao tại trường học ở Mỹ, một học sinh tử vong

Một học sinh đã tử vong sau khi bị đâm trong vụ xô xát với bạn tại một trường trung học ở Bắc Carolina, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ đâm dao trong trường học ở Mỹ, 1 học sinh thiệt mạng

Nguồn video: ABC11.

WBTV đưa tin, vụ đâm dao xảy ra tại trường Trung học North Forsyth, Bắc Carolina, Mỹ. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, vào khoảng 11h05 ngày 9/12, sĩ quan phụ trách an ninh trường học tại trường Trung học North Forsyth đã đưa ra thông báo "huy động toàn bộ nhân lực".

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Nguồn tin cho biết, vụ ẩu đả xảy ra giữa hai học sinh và một học sinh đã tử vong.

Mặc dù văn phòng cảnh sát trưởng không công bố chi tiết về nguyên nhân học sinh tử vong hoặc lý do xô xát, Thống đốc bang Bắc Carolina, Josh Stein, nạn nhân thiệt mạng do bị đâm.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ đâm dao trong trường học ở Mỹ. Ảnh chụp màn hình abc11.

"Vụ đâm dao xảy ra tại trường Trung học North Forsyth là vụ việc thật kinh hoàng. Tôi cầu nguyện cho tất cả học sinh trong cộng đồng và những người thân yêu của họ. Người dân Bắc Carolina cần được an toàn ở bất cứ nơi nào, đặc biệt là ở trường học. Chúng ta không bao giờ được ngừng nỗ lực hướng tới một Bắc Carolina an toàn hơn", Thống đốc Stein viết trên mạng X.

Tiến sĩ Don Phipps, Giám đốc Sở Giáo dục Salem/quận Forsyth, cho biết đây là "cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với bất kỳ nhà giáo dục nào".

Sau sự việc, trường học thông báo đóng cửa vào ngày 10/12.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.