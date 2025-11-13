[INFOGRAPHIC] Cựu Thị trưởng Istanbul đối mặt án tù 2.430 năm là ai?

Cựu Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu đối mặt với án tù tối đa có thể lên tới 2.430 năm nếu ông bị kết tội.
TikToker Hà Phương Boo vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh mới, nơi cô nàng hóa thân thành nàng thơ ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.
Một người đàn ông tử vong và hai người khác bị thương sau khi một chiếc xe chở rác đâm vào ngôi nhà ở Herefordshire, Anh.
Umar Mohammad được xác định là nghi phạm vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến hàng chục người thương vong.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov kêu gọi Mỹ xem xét đề xuất gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START thêm một năm.
Một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở Gruzia. Toàn bộ 20 người được cho là đã thiệt mạng.
Cầu Hồng Kỳ tại nhà máy thủy điện Shuangjiangkou ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã bị đổ sập. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.
Cảnh sắc tuyệt đẹp vào mùa thu tại thung lũng Napa ở bang California, Mỹ, làm say đắm lòng người.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài một tòa án ở thủ đô Islamabad, Pakistan.
Ít nhất 18 người bị thương sau khi một chiếc xe chở hành khách lao vào sảnh tại sân bay quốc tế Washington Dulles ở Mỹ.
Một chỉ huy của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon.
Theo Bộ trưởng Pete Hegseth, cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào 2 tàu nghi chở ma túy ở phía đông Thái Bình Dương đã khiến 6 người thiệt mạng.
Mỹ quyết định gia hạn việc đình chỉ một loạt lệnh trừng phạt đối với Syria thêm 180 ngày.
Tòa án ở Paris đã ra phán quyết cho phép cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.
Ít nhất 13 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.
Một con sóng lớn ập vào cầu tàu trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) khiến 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở miền đông Myanmar cuối tuần qua.
Bão Fung-Wong đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng ở Philippines, khoảng 1,4 triệu người phải sơ tán và làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà,...
Một tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật úp ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc sáng nay. Hai người đã được giải cứu trong khi 9 người khác vẫn mất tích.
Khi tình trạng đóng cửa Chính phủ liên bang Mỹ bước sang ngày thứ 40 hôm 9/11, hơn 10.000 chuyến bay trên khắp nước này đã bị hoãn, hủy.
Ít nhất 31 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn nghiêm trọng tại một nhà tù ở phía tây nam Ecuador cuối tuần qua.
Silas Sampson lái xe chạy trốn cảnh sát, sau đó mất lái và đâm vào một quán bar đông đúc ở Tampa, bang Florida, Mỹ, khiến nhiều người thương vong.