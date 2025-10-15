[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về Tổng thống Madagascar Rajoelina bị luận tội

Quốc hội Madagascar mới đây bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina.
Ngày 12/10/2025, tại ngã ba đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy xúc và người đi bộ.
Một bé gái 4 tuổi bị đuối nước và tử vong trong giờ học bơi tại một nhà trẻ tư nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt tư nhân chở 57 hành khách bốc cháy dữ dội ở Ấn Độ.
Lực lượng Hamas cho biết họ đã bàn giao thi thể của 8 trong số 28 con tin thiệt mạng tại Gaza cho phía Israel.
Mỹ tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào "tàu chở ma túy bất hợp pháp" ngoài khơi bờ biển Venezuela, khiến 6 đối tượng thiệt mạng.
Mưa lớn kéo dài khiến một mỏ vàng ở Venezuela bị sập, làm ít nhất 14 người thiệt mạng.
Một Đại tá quân đội Madagascar cho biết quân đội đã nắm quyền điều hành đất nước sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina.
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bill Clinton đã khen ngợi Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận hòa bình ở Gaza.
Số nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở Mexico tuần trước đã tăng lên 64 người.
Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo một số nước đã ký thỏa thuận hòa bình Gaza trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Ai Cập.
Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko nói rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga có thể sẽ sớm kết thúc.
Nhiều người dân Palestine phải di dời trước đó đã quay trở lại quê nhà sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một.
Khi Israel xác nhận tất cả 20 con tin còn sống đều ở trong lãnh thổ của mình, họ sẽ bắt đầu thả các tù nhân Palestine.
Đám cháy bùng phát tại một nhà hàng ở Hàn Quốc, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng cuối tuần qua.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Trận mưa lớn đã khiến "đường phố biến thành sông" ở Tây Ban Nha, dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua các con phố và cuốn trôi cả ô tô.
Các binh sĩ Mỹ sẽ hỗ trợ và giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một phần của nhóm bao gồm các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và tư nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, đồng thời tin tưởng rằng lệnh ngừng bắn đạt được cách đây vài ngày sẽ được duy trì.
Người phát ngôn của lực lượng Hamas cho rằng việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza theo kế hoạch (hòa bình) của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "vô lý".
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar ở Đảo St. Helena, Nam Carolina, Mỹ.