Streamer Nắng xinh đẹp như nàng công chúa trong ngày trọng đại

Cộng đồng trẻ

Streamer Nắng mới đây đã đăng tải những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong hôn lễ lãng mạn như cổ tích, khi cô nàng khoác lên bộ váy cô dâu.

Trầm Phương
Streamer Nắng (tên thật Đàm Thanh Huyền, sinh 1998), cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng với người hâm mộ. Câu chuyện nữ streamer này với 2 lần chống chọi ung thư từng khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng vừa đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trong lễ cưới của mình, nhận về rất nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Nắng lộng lẫy trong chiếc váy cưới cúp ngực, tùng xòe bồng bềnh được đính kết ren và hoa nổi tinh xảo. Chiếc khăn voan dài, nhẹ nhàng phủ qua bờ vai, cùng phụ kiện cài tóc hoa ngọc trai, biến cô thành một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Tiệc cưới được tổ chức trong không gian ngập tràn hoa tươi với tông màu hồng pastel, trắng và ánh kim lãng mạn. Sân khấu lung linh với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh, tạo cảm giác huyền ảo, ấm áp và vô cùng trang trọng. (Ảnh: IGNV)
Dù từng hai lần đối diện với ung thư, Nắng trong ngày cưới vẫn tỏa sáng với nụ cười hạnh phúc viên mãn, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào một khởi đầu mới. (Ảnh: IGNV)
Đằng sau bộ ảnh cưới đẹp như mơ là một câu chuyện tình yêu đầy nghị lực và sự kiên trì hiếm có giữa Nắng và chú rể Trần Hải (làm IT, SN 1992). (Ảnh: IGNV)
Nắng và Hải gặp nhau lần đầu năm 2017 khi cùng làm việc tại một công ty game ở Hà Nội. Hải phải lòng bạn gái từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám tiếp cận cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Anh từng tỏ tình tới 9 lần trong suốt một năm nhưng đều bị cô từ chối vì mặc cảm về bệnh tật. (Ảnh: IGNV)
Sự chân thành và kiên trì của Hải đã chiến thắng mọi rào cản. Tình yêu đã giúp Nắng vượt qua những đợt hóa trị tưởng chừng như bỏng người. Đầu năm 2025, Nắng hoàn thành phác đồ điều trị ung thư với kết quả tích cực, chính thức khép lại hành trình giằng co với bệnh tật. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi đã tổ chức hôn lễ lãng mạn, khép lại hành trình nhiều năm thầm lặng và kiên trì bằng một cái kết viên mãn. Những hình ảnh trong lễ cưới không chỉ ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu chú rể, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng, chứng minh rằng tình yêu đích thực có thể tiếp thêm nghị lực để vượt qua mọi nghịch cảnh của số phận. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
