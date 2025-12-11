Tàu hỏa đâm trúng nhóm công nhân đường sắt, 4 người tử vong

Khi đang làm việc trên đường ray ở Kazakhstan, 4 công nhân đường sắt không may bị tàu tông tử vong.

Hãng Qazinform dẫn nguồn tin từ Công ty Đường sắt Kazakhstan cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đoạn đường Sheshenkara-Karazhangyl thuộc tuyến Moiynty-Shaganak, Kazakhstan, vào lúc 15h15 ngày 10/12.

Khi đó, đoàn tàu chở hàng đã đâm vào một nhóm công nhân khi họ đang thực hiện việc sửa chữa đường ray theo kế hoạch, khiến 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đường sắt ở Kazakhstan khiến 4 người tử vong. Ảnh: Freepik.com.

Thông báo của Công ty Đường sắt Kazakhstan cho biết thêm, 4 công nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng. Được biết, người lái tàu đã cố gắng phanh gấp sau khi phát hiện những thành viên của đội bảo trì đường sắt trên đường ray nhưng không kịp.

"Một ủy ban đặc biệt do kỹ sư trưởng của Công ty Đường sắt Kazakhstan đứng đầu đã được thành lập để mở cuộc điều tra, xác định tất cả tình tiết liên quan và nguyên nhân vụ tai nạn", nguồn tin cho biết.

Các thành viên của ủy ban đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ủy ban cũng sẽ hỗ trợ gia đình của các nạn nhân.

