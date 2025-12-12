Hà Nội

Xe

Toyota Hilux 2026 sắp về Việt Nam đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP

Toyota Hilux 2026 vừa được Chương trình đánh giá xe mới của Úc (ANCAP) chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao, với điểm số ấn tượng ở tất cả các hạng mục.

Thảo Nguyễn
Video: Toyota Hilux 2026 tại chương trình đánh giá xe mới của Úc (ANCAP).

Cụ thể, điểm số chi tiết các hạng mục như sau:-Bảo vệ người lớn: 33,96/40 điểm (84%). Bảo vệ trẻ em: 44/49 điểm (89%). Bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương: 52,16/63 điểm (82%). Hỗ trợ an toàn chủ động: 14,83/18 điểm (82%).

1-5120.jpg
Toyota Hilux 2026 sắp về Việt Nam đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP.

Theo ANCAP, Toyota Hilux mới thể hiện khả năng bảo vệ hành khách rất tốt trong các bài thử nghiệm va chạm, nhờ cấu trúc thân xe cải tiến và hệ thống an toàn chủ động toàn diện được trang bị tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, ANCAP cũng đưa ra khuyến cáo không nên lắp đặt ghế trẻ em ở vị trí giữa hàng ghế sau (trên bản cabin đôi) do thiếu điểm móc dây an toàn trên cao.

2-9868.jpg
Phiên bản được ANCAP thử nghiệm là bản dành cho thị trường Úc, nên một số chi tiết trang bị có thể khác biệt khi mẫu xe này ra mắt tại các thị trường ASEAN khác.

Phiên bản được ANCAP thử nghiệm là bản dành cho thị trường Úc, nên một số chi tiết trang bị có thể khác biệt khi mẫu xe này ra mắt tại các thị trường ASEAN khác. Dù vậy, nhiều chuyên gia dự đoán phiên bản khu vực Đông Nam Á cũng sẽ đạt chuẩn 5 sao tương đương, nhờ áp dụng chung nền tảng và cấu trúc khung gầm.

#Toyota Hilux 2026 đạt 5 sao an toàn #đánh giá xe Toyota Hilux 2026 #thử nghiệm Toyota Hilux 2026 #Toyota Hilux 2026 thử nghiệm va chạm #Toyota Hilux 2026 về Việt Nam #giá xe Toyota Hilux 2026

