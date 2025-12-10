Giải cứu 100 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria

100 học sinh bị bắt cóc khỏi một trường Công giáo ở Nigeria vào tháng trước đã được giải cứu cuối tuần qua.

AP đưa tin ngày 9/12, khoảng 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị các tay súng bắt cóc khỏi Trường Công giáo St. Mary ở cộng đồng Papiri, bang Niger, vào ngày 21/11. 50 người tự trốn thoát vài giờ sau đó.

Chính quyền mới đây cho biết, 100 học sinh đã được giải cứu cuối tuần qua. Chi tiết về vụ giải cứu các em học sinh chưa được công bố và hiện chưa rõ họ có phải trả tiền chuộc hay không.

Sau khi được giải cứu, các em học sinh được xe buýt và xe quân sự đưa tới Tòa nhà Chính quyền Niger tại thủ phủ Minna của bang, nơi các em được các nhà chức trách chào đón.

Các em học sinh Trường Công giáo St. Mary tại Papiri vừa được giải cứu và đưa đến Tòa nhà Chính quyền ở Minna, Nigeria, ngày 8/12/2025. Ảnh: AP.

Thống đốc bang Niger, Mohammed Bago, cho biết các nhân viên y tế và chuyên gia sẽ kiểm tra kỹ sức khỏe của những đứa trẻ trước khi đưa các em về với cha mẹ ở Papiri. Hầu hết các em vừa được giải cứu trong độ tuổi từ 10 đến 17.

"Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của con trai mình và cầu nguyện cho cháu nằm trong số những người vừa được giải cứu", Samuel Musa, người có cậu con trai 13 tuổi đã bị bắt cóc tại trường, chia sẻ.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải cứu được những học sinh còn lại vẫn đang bị giam giữ", Thống đốc Bago phát biểu trước một cuộc họp của các quan chức chính phủ và an ninh. Hiện, ít nhất 150 người vẫn đang bị giam giữ.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu biểu dương các cơ quan an ninh vì sự kiên định của họ trong việc đảm bảo sự trở về an toàn của các học sinh, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Chỉ thị của tôi gửi tới lực lượng an ninh là tất cả học sinh và những người Nigeria bị bắt cóc trên khắp nước này phải được giải cứu và đưa trở về nhà an toàn", Tổng thống Tinubu nói.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc nhưng người dân địa phương cho rằng các băng nhóm vũ trang nhắm vào trường học và khách du lịch để bắt cóc đòi tiền chuộc trên khắp miền bắc Nigeria, nơi đang xảy ra xung đột.

