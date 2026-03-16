Ca sĩ Hoàng Dũng tiết lộ lý do không chụp ảnh cưới

Hoàng Dũng cho biết vợ chồng anh đều không thích cảm giác phải “diễn” trước ống kính nên không chụp ảnh cưới.

“Bọn mình không chụp ảnh cưới vì hai đứa đều không thích "diễn" trước ống kính, mình cũng không muốn đem tác phong công việc vào dịp đặc biệt nhất đời mình. Mình tin rằng kỷ niệm đẹp được tạo ra bằng sự chân thật và khi chân thật mình sẽ muốn nhớ và xem lại nó trong nhiều năm về sau”, Hoàng Dũng chia sẻ. Ảnh: Instagram Hoàng Dũng.
Về đám cưới, Hoàng Dũng và Khánh Linh không muốn dàn dựng, không muốn kịch bản, chỉ muốn mọi thứ thật đời, thật chân thật, thật gần gũi. Ảnh: Instagram Hoàng Dũng.
Trong công việc, Khánh Linh thường là người hỗ trợ và đồng hành cùng Hoàng Dũng từ những ngày đầu. Nhiều sự kiện của nam ca sĩ trước đây cũng do cô đứng sau hỗ trợ chuẩn bị. Chính vì vậy, khi lên kế hoạch cho đám cưới, Hoàng Dũng quyết định tự đảm nhận phần lớn khâu tổ chức, để vợ có thể thoải mái tận hưởng ngày trọng đại. Ảnh: Instagram Hoàng Dũng.
Nam ca sĩ kể lại rằng lúc tuyên bố “để anh lo”, anh thực ra khá run vì chưa từng làm việc này trước đó. “Mình hùng hồn nói thế chủ yếu là vì oai, lận lưng ít sĩ diện để sau này không thất thế nếu như cần khẳng định vị thế trong nhà, chứ có biết mô tê gì đâu, run và lo lắng rất nhiều. May là xong việc vợ cũng khen là "anh hiểu ý em đấy", anh hài hước chia sẻ. Ảnh: Instagram Hoàng Dũng.
Về phía cô dâu, Khánh Linh tiết lộ cô chỉ đưa ra hai tiêu chí khi chuẩn bị hôn lễ. Thứ nhất, không gian phải nhiều màu sắc, không đơn điệu. Thứ hai, mỗi vị khách đến dự đều phải cảm thấy mình là một phần trong câu chuyện của cô dâu chú rể. Ảnh: Instagram Hoàng Dũng.
Theo Khánh Linh, suốt 6 năm yêu nhau, bạn bè và gia đình đều chứng kiến hành trình của hai người. Vì vậy, ngày cưới cũng là dịp để mọi người cùng nhìn lại chặng đường ấy. Ảnh: Instagram Khánh Linh.
Khánh Linh cũng nhắc lại những lời từng nói trước đây về chuyện tình cảm. Cô từng nghĩ mình sẽ không kết hôn trước 30 tuổi, thậm chí không nghĩ sẽ gắn bó với một ca sĩ. Tuy nhiên, sau khi gặp Hoàng Dũng, mọi dự định dần thay đổi. Ảnh: Instagram Khánh Linh.
Khánh Linh viết: "Hồi xưa bảo không lấy chồng trước 30 tuổi, bảo chỉ lấy chồng Hà Nội, bảo không bao giờ đóng MV với ca sĩ đâu. Cuối cùng không cái nào thành hiện thực, hay thật Hoàng Dũng". Ảnh: Instagram Khánh Linh.
Hoàng Dũng và Khánh Linh về chung một nhà từ năm 2020. Ảnh: Instagram Khánh Linh.
Xem video: "Hoàng Dũng thể hiện bài hát Lặng". Nguồn FB Hoàng Dũng
Thu Cúc (tổng hợp)
