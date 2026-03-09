Hà Nội

Hôn nhân ngọt ngào của ca sĩ Hoàng Dũng - Khánh Linh

Giải trí - Giới trẻ

Hôn nhân ngọt ngào của ca sĩ Hoàng Dũng - Khánh Linh

Hoàng Dũng - Khánh Linh có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Mới đây, nam ca sĩ bất ngờ cho biết cả hai đã kết hôn được 6 năm.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Hoàng Dũng)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hoàng Dũng khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên bà xã Khánh Linh.
Từ hình ảnh cả hai diện trang phục truyền thống trong ngày cưới đến khoảnh khắc cùng du lịch, cắm trại ngắm hoàng hôn, cặp đôi không ngại thể hiện sự gần gũi và tình cảm dành cho nhau.
Một số bức ảnh ghi lại cảnh nam ca sĩ tựa sát, trao nụ hôn hay dành cho vợ ánh nhìn trìu mến. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường như ngồi trò chuyện trước cửa nhà, cùng nhau đi chơi hay chụp ảnh kỷ niệm trong các chuyến đi.
Hoàng Dũng tiết lộ, anh và Khánh Linh đã kết hôn từ 6 năm trước. Nam ca sĩ cho biết nhân dịp 8/3, anh muốn chia sẻ với mọi người về người phụ nữ đặc biệt luôn đồng hành bên mình.
Anh viết: “Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi”.
Hoàng Dũng cho biết Khánh Linh chính là người thắp lên giấc mơ thực hiện concert cá nhân – điều anh từng cho là viển vông. Với nam ca sĩ, vợ giống như “phiếu bầu” đắt giá cho những quyết định mà anh còn băn khoăn, bởi cô luôn ủng hộ anh trong sự nghiệp.
Nam ca sĩ chia sẻ thêm: “Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy mình dần ‘ngoan’ và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp”.
Hoàng Dũng sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi đoạt á quân Giọng hát Việt năm 2015. Sau cuộc thi, anh dần xây dựng tên tuổi với nhiều ca khúc do chính mình sáng tác và thể hiện như "Nàng thơ", "Yếu đuối", "Đôi mươi", "La bàn".
Với giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng sáng tác, Hoàng Dũng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ca sĩ - nhạc sĩ trong V-pop hiện nay.
Xem video: "Ca sĩ Hoàng Dũng cover bài hát Lặng". Nguồn FB Hoàng Dũng
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Hoàng Dũng)
