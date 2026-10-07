Xác minh vụ nữ sinh hút thuốc lá, hành hung bạn ở Đắk Lắk

Trường THPT Cư M’Gar (xã Quảng Phú) đang phối hợp công an xác minh, xử lý vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng lớp hành hung tại khu nhà trọ.

Ngày 7/10, ông Lê Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Cư M’Gar (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), cho biết, nhà trường đang phối hợp Công an xã Quảng Phú làm rõ vụ việc một nữ sinh bị bạn cùng lớp đánh.

Nữ sinh bị túm tóc, bắt quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. (Ảnh: Cắt từ clip)

“Sáng nay, Công an xã làm việc trực tiếp với phụ huynh và học sinh. Chiều nay tiếp tục làm việc cá nhân, tổ chức liên quan”, ông Hào thông tin.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục đang quỳ gối.

Trong clip, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc, đưa điếu thuốc dí sát mặt bạn. Một số học sinh chứng kiến dùng điện thoại quay lại.

Nữ sinh dùng thuốc lá dí vào mặt bạn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Clip được đăng tải khiến nhiều người bức xúc trước hành vi đánh bạn và thái độ của các học sinh chứng kiến.

Theo báo cáo của Trường THPT Cư M’Gar, vụ việc xảy ra lúc 16h25' ngày 5/10 tại khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh G.H., học lớp 10A17, được xác định đã đánh bạn cùng lớp. Một số học sinh quay lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và phối hợp Công an xã Quảng Phú xác minh, xử lý.

Dù vụ việc xảy ra ngoài giờ học, không thuộc khuôn viên trường, Ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, ban nề nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình; đồng thời mời phụ huynh hai nữ sinh đến làm việc.

Theo đó, phụ huynh đã ký cam kết bảo đảm an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc.