Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Honda sẽ bỏ bản máy xăng trên bộ đôi CR-V và Accord thế hệ mới?

Honda đang cân nhắc loại bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord vào năm 2030, qua đó đưa hai dòng xe chủ lực tại Mỹ chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid.

Tâm Võ
Video: Đánh giá Honda CR-V e:HEV lắp ráp Việt Nam.

Theo Automotive News, Honda đang xem xét khả năng chỉ cung cấp phiên bản hybrid cho CR-V và Accord vào khoảng năm 2030. Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi lớn trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, đồng thời có nét tương đồng với chiến lược Toyota đang áp dụng trên RAV4 và Camry.

Cơ sở cho kế hoạch này đến từ sức tiêu thụ ngày càng lớn của các phiên bản điện hóa. Trong nửa đầu năm 2026, xe hybrid đóng góp khoảng 30% tổng doanh số Honda tại Mỹ và đạt lượng bán cao kỷ lục. Riêng CR-V, phiên bản hybrid chiếm tới 54% doanh số trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ này trên Accord cũng đạt 41%. Điều đó cho thấy một bộ phận đáng kể khách hàng đã chủ động chuyển từ động cơ xăng truyền thống sang hybrid.

2-8716.jpg
Honda đang cân nhắc loại bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord vào năm 2030.

Ở thế hệ hiện tại, hệ truyền động hybrid trên CR-V và Accord không chỉ hướng đến tiết kiệm nhiên liệu mà còn sở hữu thông số vận hành nhỉnh hơn bản thuần xăng. Honda CR-V Hybrid 2027 sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Trong khi đó, bản 1.5L tăng áp đạt 190 mã lực và 243 Nm.

Với cấu hình dẫn động bốn bánh, CR-V Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp lên tới 40 mpg (5,9 lít/100 km), so với 29 mpg (8,1 lít/100 km) của phiên bản máy xăng AWD. Tương tự, Accord Hybrid sở hữu công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, trong khi bản động cơ 1.5L tăng áp đạt 192 mã lực và 260 Nm. Phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp lên tới 48 mpg (4,9 lít/100 km).

3-3979.jpg
Accord Hybrid sở hữu công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, trong khi bản động cơ 1.5L tăng áp đạt 192 mã lực và 260 Nm.

Dù có lợi thế về hiệu suất, việc chuyển hoàn toàn sang hybrid cũng có thể khiến giá khởi điểm của CR-V và Accord tăng lên. Tại Mỹ, CR-V 2026 sử dụng động cơ xăng có giá từ 30.920 USD, trong khi bản Sport Hybrid thấp nhất khởi điểm 35.630 USD, chênh lệch 4.710 USD.

Khoảng cách trên Accord lên tới 5.400 USD. Accord LX máy xăng có giá từ 28.395 USD, còn Sport Hybrid khởi điểm 33.795 USD. Do đó, nếu loại bỏ động cơ xăng, Honda cũng sẽ mất đi những phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của hai dòng xe.

#Honda CR-V và Accord thế hệ mới #Honda CR-V và Accord bỏ máy xăng #Honda CR-V và Accord động cơ Hybrid #giá xe CR-V và Accord 2030 #Honda CR-V và Accord tại Việt Nam #bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Honda lộ diện mẫu SUV thử nghiệm, có thể là CR-V thế hệ mới?

Một mẫu SUV được ngụy trang kín vừa bị bắt gặp chạy thử gần nhà máy Honda tại Mỹ, điều này khiến nó được cho là có thể liên quan đến Honda CR-V thế hệ thứ 7.

Video: ánh giá Honda CR-V e:HEV sau 17.000km - Vui buồn nếm đủ.

Những hình ảnh được tài khoản Instagram Kindelauto đăng tải cho thấy một mẫu SUV thử nghiệm của Honda đang di chuyển trên đường công cộng gần nhà máy của hãng tại Mỹ. Dù gần như toàn bộ thân xe được phủ lớp ngụy trang, một số chi tiết ở phần đầu, hệ thống chiếu sáng và đuôi xe vẫn có thể quan sát được. Từ những đặc điểm này, nguồn tin đặt ra khả năng đây có thể là Honda CR-V thế hệ thứ 7 đang trong quá trình phát triển.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda rục rịch hồi sinh "xế hộp" Element, định vị giữa HR-V và CR-V

Một báo cáo mới cho biết Honda sẽ hồi sinh mẫu SUV cỡ nhỏ Element vào 2029 với truyền động hybrid, thiết kế đậm chất việt dã. Xe định vị giữa HR-V và CR-V.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Element sắp được "hồi sinh".

Các hãng xe đang ngày càng đẩy mạnh xu hướng hồi sinh những mẫu xe mang tính biểu tượng, và Honda cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Prelude có thể không còn là mẫu xe dành cho những người đam mê như trước, nhưng ít nhất vẫn đạt được mục tiêu doanh số. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Honda sẽ tiếp tục thu hút thêm khách hàng bằng sự trở lại của mẫu SUV cỡ nhỏ Element.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Bộ vá lốp khẩn cấp Honda CR-V và Accord khiến 8 người bị thương

Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.

Với nhiều tài xế, bộ vá lốp được cất trong cốp sau cũng giống như hợp đồng bảo hiểm của xe. Trang bị này nằm yên ở đó trong nhiều năm, hầu như không được sử dụng, hiếm khi được nghĩ tới và người lái cũng hi vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Honda tiến hành triệu hồi hơn 1 triệu xe vì công cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp này có thể gây thương tích nếu xảy ra sự cố.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 1.049.883 xe tại thị trường Mỹ, bao gồm 744.350 chiếc Honda CR-V Hybrid đời 2023-2026 và 305.013 chiếc Accord Hybrid được bán trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, 340 chiếc Honda CR-V Fuel Cell EV đời 2025-2026 cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới