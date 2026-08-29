Honda sẽ bỏ bản máy xăng trên bộ đôi CR-V và Accord thế hệ mới?

Honda đang cân nhắc loại bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord vào năm 2030, qua đó đưa hai dòng xe chủ lực tại Mỹ chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid.

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Theo Automotive News, Honda đang xem xét khả năng chỉ cung cấp phiên bản hybrid cho CR-V và Accord vào khoảng năm 2030. Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi lớn trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, đồng thời có nét tương đồng với chiến lược Toyota đang áp dụng trên RAV4 và Camry.

Cơ sở cho kế hoạch này đến từ sức tiêu thụ ngày càng lớn của các phiên bản điện hóa. Trong nửa đầu năm 2026, xe hybrid đóng góp khoảng 30% tổng doanh số Honda tại Mỹ và đạt lượng bán cao kỷ lục. Riêng CR-V, phiên bản hybrid chiếm tới 54% doanh số trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ này trên Accord cũng đạt 41%. Điều đó cho thấy một bộ phận đáng kể khách hàng đã chủ động chuyển từ động cơ xăng truyền thống sang hybrid.

Honda đang cân nhắc loại bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord vào năm 2030.

Ở thế hệ hiện tại, hệ truyền động hybrid trên CR-V và Accord không chỉ hướng đến tiết kiệm nhiên liệu mà còn sở hữu thông số vận hành nhỉnh hơn bản thuần xăng. Honda CR-V Hybrid 2027 sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Trong khi đó, bản 1.5L tăng áp đạt 190 mã lực và 243 Nm.

Với cấu hình dẫn động bốn bánh, CR-V Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp lên tới 40 mpg (5,9 lít/100 km), so với 29 mpg (8,1 lít/100 km) của phiên bản máy xăng AWD. Tương tự, Accord Hybrid sở hữu công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, trong khi bản động cơ 1.5L tăng áp đạt 192 mã lực và 260 Nm. Phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp lên tới 48 mpg (4,9 lít/100 km).

Accord Hybrid sở hữu công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, trong khi bản động cơ 1.5L tăng áp đạt 192 mã lực và 260 Nm.

Dù có lợi thế về hiệu suất, việc chuyển hoàn toàn sang hybrid cũng có thể khiến giá khởi điểm của CR-V và Accord tăng lên. Tại Mỹ, CR-V 2026 sử dụng động cơ xăng có giá từ 30.920 USD, trong khi bản Sport Hybrid thấp nhất khởi điểm 35.630 USD, chênh lệch 4.710 USD.

Khoảng cách trên Accord lên tới 5.400 USD. Accord LX máy xăng có giá từ 28.395 USD, còn Sport Hybrid khởi điểm 33.795 USD. Do đó, nếu loại bỏ động cơ xăng, Honda cũng sẽ mất đi những phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của hai dòng xe.