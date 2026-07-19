Toyota, BMW, Bosch và Repsol đang thí điểm một nghiên cứu nhằm chứng minh rằng xe chạy xăng hiện có thể giảm lượng khí thải mà không cần cơ sở hạ tầng mới.

Toyota, BMW, Bosch và Repsol vừa khởi động một chương trình thử nghiệm tại Tây Ban Nha nhằm đánh giá khả năng sử dụng xăng tái tạo trên các mẫu xe động cơ đốt trong hiện hành. Dự án kéo dài 6 tháng được kỳ vọng sẽ chứng minh rằng việc cắt giảm phát thải CO₂ không nhất thiết phải đi kèm với việc thay đổi động cơ hay đầu tư hạ tầng nhiên liệu mới.

Theo kế hoạch, khoảng 20 mẫu xe của Toyota và BMW sẽ vận hành hoàn toàn bằng Nexa 95, loại xăng tái tạo do tập đoàn năng lượng Repsol phát triển. Trong khi đó, Bosch đảm nhiệm việc giám sát toàn bộ quá trình sử dụng nhiên liệu thông qua nền tảng Digital Fuel Twin, cho phép theo dõi nguồn gốc nhiên liệu và xác nhận phương tiện đang sử dụng đúng loại xăng tái tạo được chứng nhận.

Toyota và BMW thử nghiệm ôtô chạy xăng làm từ dầu ăn đã qua sử dụng.

Các bên tham gia cho biết chương trình thử nghiệm hướng đến ba mục tiêu chính. Trước hết là chứng minh xăng tái tạo có thể được phân phối thông qua mạng lưới trạm xăng hiện hữu mà không cần xây dựng hệ thống mới. Tiếp theo là kiểm chứng hiệu quả của công nghệ số trong việc quản lý và chứng nhận nhiên liệu tái tạo. Cuối cùng, dự án muốn chứng minh rằng các mẫu xe chạy xăng đang lưu hành có thể sử dụng loại nhiên liệu này ngay lập tức mà không cần nâng cấp hay thay đổi kết cấu động cơ.

Điểm đáng chú ý là xăng tái tạo vẫn có thành phần hóa học gần như tương đồng với xăng truyền thống. Khác biệt nằm ở nguồn nguyên liệu sản xuất. Thay vì được tinh chế từ dầu mỏ, nhiên liệu này được tạo ra từ các nguồn sinh khối tái tạo như dầu ăn đã qua sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp và các loại chất thải hữu cơ.

Nhờ có đặc tính tương tự xăng thông thường, xăng tái tạo có thể sử dụng trực tiếp trên các động cơ xăng hiện nay mà không cần điều chỉnh kỹ thuật. Dù quá trình vận hành vẫn tạo ra khí CO₂ từ ống xả, lượng phát thải carbon trong toàn bộ vòng đời của nhiên liệu được đánh giá thấp hơn đáng kể, bởi carbon phát sinh có nguồn gốc từ vật chất sinh học mới thay vì nhiên liệu hóa thạch tồn tại hàng triệu năm dưới lòng đất.

Nhờ có đặc tính tương tự xăng thông thường, xăng tái tạo có thể sử dụng trực tiếp trên các động cơ xăng hiện nay mà không cần điều chỉnh kỹ thuật.

Tây Ban Nha được lựa chọn làm nơi triển khai thử nghiệm bởi đây là quốc gia duy nhất hiện nay có mạng lưới trạm xăng công cộng của Repsol cung cấp 100% xăng tái tạo.

Chương trình cũng diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vẫn giữ mục tiêu chấm dứt việc bán mới xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035. Tuy nhiên, giới hoạch định chính sách vẫn đang tranh luận về khả năng dành ngoại lệ cho những phương tiện chỉ sử dụng các loại nhiên liệu trung hòa carbon.

BMW từ lâu đã cho rằng xe điện không nên là giải pháp duy nhất trong lộ trình giảm phát thải của châu Âu. Toyota cũng chia sẻ quan điểm này, nhận định rằng nhiên liệu tái tạo có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt khi hạ tầng xe điện và nguồn cung pin vẫn còn nhiều thách thức.

Sau khi kết thúc chương trình thử nghiệm, Toyota, BMW cùng các đối tác dự kiến sẽ tổng hợp dữ liệu và gửi tới các nhà lập pháp châu Âu nhằm thúc đẩy việc xây dựng chính sách công nhận những mẫu xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu tái tạo như một giải pháp góp phần giảm phát thải trong tương lai.