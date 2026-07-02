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Số hóa - Xe

Hơn 6.700 xe Toyota đến tay khách Việt tháng 6/2026, Innova Cross dẫn đầu

Lượng xe Toyota bán ra thị trường Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 6 với 6.712 chiếc, sau hai tháng suy giảm. Trong đó, Innova Cross đã bứt phá mạnh mẽ.

Thảo Nguyễn
Đánh giá Toyota Innova Cross bản xăng tại Việt Nam.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã chính thức công bố doanh số bán hàng trong tháng 6 vừa qua. Theo đó, trong tháng 6/2026, người Việt đã mua tổng cộng 6.494 chiếc xe Toyota, tăng trưởng 14,8% so với tháng liền trước.

Cụ thể hơn, trong tháng 6/2026, Toyota Việt Nam đã bán được 1.098 xe lắp ráp trong nước và 5.396 xe nhập khẩu nguyên chiếc cho người Việt. Những con số này nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 của thương hiệu Nhật lên 36.669 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Hơn 6.700 xe Toyota đến tay khách Việt tháng 6/2026, Innova Cross dẫn đầu.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, các mẫu xe hybrid của Toyota Việt Nam đạt doanh số 1.894 xe tăng 89% so với tháng 5/2026. Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus ghi nhận doanh số 218 xe, giảm 36%. Trong khi đó, doanh số trong 6 tháng đầu năm của Lexus đạt 1.259 xe, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.300 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Doanh số tổng cộng của cả hai thương hiệu Toyota và Lexus trong tháng 6/2026 đạt 6.712 xe, tăng 12% so với tháng 5/2026.

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Toyota Việt Nam đã bán được 1.098 xe lắp ráp trong nước và 5.396 xe nhập khẩu nguyên chiếc cho người dùng Việt.

Trong tháng 6/2026, Innova Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của Toyota Việt Nam với 1.670 xe bán ra, tăng trưởng đến 127,8%. Đứng thứ hai là Toyota Yaris Cross với doanh số đạt 1.206 xe, giảm 15,6%. Đáng chú ý, mẫu xe bán tải Toyota Hilux đứng thứ 3 với 1.000 xe được giao tới tay khách hàng Việt, tăng trưởng đến 54,3%.

Doanh số tương ứng của Toyota Corolla Cross và Veloz Cross là 779 xe và 622 xe. So với tháng liền trước, Corolla Cross tăng nhẹ 0,6% trong khi Veloz Cross giảm đến 21,9%. Cuối cùng là Toyota Vios với doanh số giảm 30,6% xuống còn 436 xe.

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Để duy trì sức bán, trong tháng 7/2026, Toyota Việt Nam tiếp tục cùng hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe, bao gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross.

Để duy trì sức bán, trong tháng 7/2026, Toyota Việt Nam tiếp tục cùng hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe, bao gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Phần lớn các mẫu xe đều được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá trị từ 46-73 triệu đồng. Riêng Toyota Yaris Cross được hãng ưu đãi 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó là ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay mua xe và chương trình ưu đãi giảm phí 10% phí mua bảo hiểm Toyota.

#Hơn 6.700 xe Toyota đến tay khách Việt #Toyota đến tay khách Việt tháng 6/2026 #Innova Cross dẫn đầu #Toyota Việt Nam #Innova Cross #doanh số

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