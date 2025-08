Hơn 6.300 người ở miền Tây Nghệ An vẫn bị cô lập sau mưa lũ

Chiều 31/7, thông tin từ ông Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC tỉnh Nghệ An) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa hỗ trợ tỉnh Nghệ An gần 500.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs và 500 túi đựng nước sạch.

Trước đó, sau khi xảy ra trận lũ lịch sử, CDC tỉnh Nghệ An đã gửi công văn tới văn phòng WHO tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ vật tư, hóa chất đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ.