Toàn cảnh trận động đất khiến hàng nghìn người thương vong ở Afghanistan

Ít nhất 800 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter ở Afghanistan.
Ferrari F8 Tributo sau 5 năm có mặt tại Việt Nam đã trải qua 3 đời chủ và 2 trong số đó đều là các tay chơi đình đám là Cường Đô la và Minh Nhựa.
Lần đầu tiên, người dân có thể sống lại khoảnh khắc lịch sử qua kính VR, công nghệ AR và AI. Những sự kiện thiêng liêng của dân tộc được tái hiện đầy cảm xúc.
Chứng kiến tận mắt các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên phố dịp Đại lễ 2/9, nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khích và bày tỏ niềm tự hào là con người Việt Nam.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các khối Công an diễu hành qua đường Trần Nhân Tông trong tiếng reo hò của người dân.
Trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, sự xuất hiện của bốn khối quân đội nước ngoài trên đường phố tạo nên khí thế hào hùng và đầy hữu nghị.
Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái, ca sĩ Tuấn Hưng... thức xuyên đêm chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9.
Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, hàng vạn bước chân dồn dập, đều tăm tắp tạo nên nhịp điệu hùng tráng, khẳng định sức mạnh và kỷ luật của quân dân Việt Nam.
Cây cảnh dây leo bóng bay được ví như “trái tim tự do”, mang phong thủy may mắn, song người trồng cần phân biệt với tầm bóp để tránh ngộ độc nguy hiểm.
Lee Byung Hun đóng vai chồng Son Ye Jin trong phim No other choice. Ngoài đời, anh kết hôn với Lee Min Jung, có khối tài sản 20 triệu USD.
Năm 1954, Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc ôtô ZIS-115, đây là dòng xe chuyên dụng chống đạn, được sản xuất rất hạn chế tại Liên Xô.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể khám phá ra những kỹ năng mới, tương lai rộng mở và tài chính khá tốt.
Nữ ca sĩ Thu Thủy khoe vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp khi sánh đôi cùng Kin Nguyễn tại sự kiện.
Cuộc khai quật hé lộ đầu tượng Hoàng đế La Mã hiếm có 1.700 năm tuổi, giúp hé lộ nhiều thông tin có giá trị.
Tổ ấm của ca sĩ Tùng Dương và bà xã Giang Phạm là căn hộ cao cấp có view Hồ Tây, thoáng đãng, ngập hoa và sách.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ngôi mộ của một cô gái thế kỷ thứ 6 được trang trí lộng lẫy, bên trong chứa nhiều vật thể đa dạng, đẹp mắt.
Một hướng dẫn viên du lịch ở Wisconsin, Mỹ tình cờ phát hiện xác tàu đắm Frank D. Barker ở hồ Michigan sau 138 năm mất tích.
Tiếng đại bác rền vang giữa trời thu Hà Nội không chỉ tạo nên âm hưởng hùng tráng, mà còn khẳng định sức mạnh, niềm tự hào và khí thế bất diệt của dân tộc...
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tham gia một hôn lễ của người thân ở Thuỵ Điển. Đến nay, cặp đôi đã gắn bó được 8 năm.
Nissan Navara X-Tremer 2025 mới ra mắt tại Malaysia được hãng bổ sung gói trang bị ngoại thất và nội thất mới nhằm tạo sự khác biệt so với Navara thông thường.
Những mũi đá nhỏ được tìm thấy ở Uzbekistan có thể đầu mũi tên lâu đời nhất thế giới. Với niên đại khoảng 80.000 tuổi, chúng có thể do người Neanderthal tạo ra.