Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh trận động đất khiến hàng nghìn người thương vong ở Afghanistan

Thế giới

Toàn cảnh trận động đất khiến hàng nghìn người thương vong ở Afghanistan

Ít nhất 800 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter ở Afghanistan.

An An (Theo Telegraph, NBC News)
Theo Telegraph, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 1/9 cho biết, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào đêm 31/8 có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thành phố Jalalabad khoảng 23 km về phía đông bắc. Ảnh: USGS.
Theo Telegraph, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 1/9 cho biết, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào đêm 31/8 có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thành phố Jalalabad khoảng 23 km về phía đông bắc. Ảnh: USGS.
Tính đến tối 1/9, ít nhất 800 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương trong cơn địa chấn kinh hoàng này. Ảnh: Telegraph.
Tính đến tối 1/9, ít nhất 800 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương trong cơn địa chấn kinh hoàng này. Ảnh: Telegraph.
Nhiều ngôi nhà trên khắp miền đông Afghanistan đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Anadolu.
Nhiều ngôi nhà trên khắp miền đông Afghanistan đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Anadolu.
Người dân có thể cảm nhận rõ những cơn dư chấn mạnh ở thủ đô Kabul và khu vực giáp biên giới với Pakistan. Ảnh: Telegraph.
Người dân có thể cảm nhận rõ những cơn dư chấn mạnh ở thủ đô Kabul và khu vực giáp biên giới với Pakistan. Ảnh: Telegraph.
Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mọi người tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà. Ảnh: X.
Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mọi người tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà. Ảnh: X.
Một đoạn video cho thấy cảnh một chiếc trực thăng chở đầy binh lính đến tỉnh Kunar trong hoạt động cứu hộ. Ảnh: Hai em nhỏ bị thương được đưa vào bệnh viện. Ảnh: Telegraph.
Một đoạn video cho thấy cảnh một chiếc trực thăng chở đầy binh lính đến tỉnh Kunar trong hoạt động cứu hộ. Ảnh: Hai em nhỏ bị thương được đưa vào bệnh viện. Ảnh: Telegraph.
Tổ chức Y tế Thế giới đang làm việc trực tiếp với các bệnh viện và cơ sở y tế tại Afghanistan để cung cấp thuốc men. Ảnh: Telegraph.
Tổ chức Y tế Thế giới đang làm việc trực tiếp với các bệnh viện và cơ sở y tế tại Afghanistan để cung cấp thuốc men. Ảnh: Telegraph.
Theo USGS, kể từ trận động đất đầu tiên, ít nhất 5 dư chấn có cường độ từ 4,5 đến 5,2 độ richter đã xảy ra ở khu vực này trong ngày 1/9. Dư chấn có thể kéo dài trong nhiều ngày và đôi khi còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn trận động đất đầu tiên. Ảnh: Telegraph.
Theo USGS, kể từ trận động đất đầu tiên, ít nhất 5 dư chấn có cường độ từ 4,5 đến 5,2 độ richter đã xảy ra ở khu vực này trong ngày 1/9. Dư chấn có thể kéo dài trong nhiều ngày và đôi khi còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn trận động đất đầu tiên. Ảnh: Telegraph.
>>> Mời độc giả xem video: Trực thăng chở người bị thương sau trận động đất ở Afghanistan (Nguồn video: Daily Mail)
An An (Theo Telegraph, NBC News)
#động đất Afghanistan #thiệt hại do động đất #cứu hộ Afghanistan #động đất mạnh 6 độ Richter #tình hình cứu trợ Afghanistan #thương vong động đất afghanistan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT