Động đất ở Afghanistan khiến 1.400 người thiệt mạng

Theo Daily Mail, tính đến ngày 2/9, trận động đất mạnh 6 độ Richter đêm 31/8 đã cướp đi sinh mạng tổng cộng 1.400 người ở Afghanistan, nhiều người khác bị thương và gây thiệt hại nặng nề cho nước này.

Cơn địa chấn kinh hoàng đã san phẳng nhiều ngôi làng và khiến người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của những ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng gạch bùn và gỗ, vốn không thể chịu được chấn động mạnh.

Người dân tìm đồ đạc trong đống đổ nát sau động đất ở Dara-e-Noor, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 2/9/2025. Ảnh: EPA.

Địa hình khó tiếp cận đang cản trở nỗ lực cứu hộ và cứu trợ, buộc chính quyền Taliban phải điều động hàng chục lính biệt kích hỗ trợ việc sơ tán những người bị thương ra khỏi những nơi mà trực thăng không thể hạ cánh.

Indrika Ratwatte, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cho biết lực lượng cứu hộ đang phải "chạy đua với thời gian" để tiếp cận khu vực miền núi và hẻo lánh bị ảnh hưởng. Trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm 2/9, ông cho biết số thương vong có thể còn gia tăng.

Khu vực này có mật độ dân cư thưa thớt nhưng trận động đất xảy ra vào ban đêm khi mọi người đang ngủ nên dẫn tới số thương vong lớn.

Động đất đã phá hủy nhiều ngôi nhà. Ảnh: IFRC.

Chính quyền Taliban đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế sau thảm họa.

Chính quyền Taliban đã lập một khu trại tạm thời ở Kunar để cung cấp nhu yếu phẩm và viện trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có hai trung tâm điều phối việc vận chuyển người bị thương, chôn cất người qua đời cũng như giải cứu người sống sót.

