Hơn 57.000 thí sinh Phú Thọ hoàn tất thủ tục dự thi lớp 10 năm học 2026-2027

Hôm nay, hơn 57.000 thí sinh tại Phú Thọ làm thủ tục dự thi lớp 10- Kỳ tuyển sinh năm học 2026 - 2027. Kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 1-3/6.

Bình Nguyên

Ngày 31/5, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, hôm nay các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, rà soát thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế trước ngày thi chính thức.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 1-3/6. Đây là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập tỉnh, do đó công tác tổ chức có nhiều thay đổi về quy mô, phương thức quản lý và tuyển sinh.

Tại các điểm thi, thí sinh được phổ biến quy chế thi, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, những lỗi vi phạm cần tránh; đồng thời làm quen với sơ đồ phòng thi, nghe phổ biến lịch thi, hiệu lệnh thi và rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân để bảo đảm chính xác trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh GD&TĐ

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập 107 hội đồng coi thi, trong đó có 10 hội đồng gồm từ 2 điểm thi trở lên. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi đạt trên 57.000 em. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 là gần 46.700 học sinh. Riêng khối các trường THPT công lập tuyển sinh trên 40.500 học sinh.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, các địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các điều kiện phục vụ thí sinh tại các điểm thi.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân, chủ động phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự vòng trong và vòng ngoài, không để xảy ra ùn tắc tại các hội đồng thi. Đồng thời, công tác giám sát không gian mạng cũng được tăng cường để ngăn chặn tuyệt đối các hành vi sử dụng công nghệ cao gian lận thi cử.

Các đội hình tình nguyện, thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại các trường THPT đã túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ nước uống và tiếp thêm sự tự tin cho các sĩ tử.

