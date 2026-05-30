Loài vẹt lùn tuyệt đẹp của Việt Nam khiến giới chơi chim cảnh phát sốt

Nhỏ bằng lòng bàn tay và mang màu xanh rực như lá non nhiệt đới, vẹt lùn là một trong những loài chim đáng yêu nhất châu Á.

Vẹt lùn, tên khoa học Loriculus vernalis, còn được gọi là vẹt treo đuôi xanh hay vernal hanging parrot trong tiếng Anh, là một loài vẹt nhỏ sống ở Nam Á và Đông Nam Á. Chúng phân bố tại Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal và một phần Đông Dương, gồm Việt Nam. Với chiều dài chỉ khoảng 13–14 cm, loài chim này nhỏ hơn rất nhiều so với hình dung phổ biến về các loài vẹt nhiệt đới lớn và sặc sỡ. Nhưng chính kích thước tí hon ấy lại khiến chúng trông như những “viên ngọc sống” chuyền qua tán cây.

Toàn thân vẹt lùn chủ yếu có màu xanh lá tươi, hòa lẫn gần như hoàn hảo với môi trường rừng nhiệt đới. Con đực thường có thêm các mảng đỏ hoặc xanh lam ở vùng họng và lưng dưới, tạo điểm nhấn nổi bật khi ánh nắng chiếu vào. Chiếc mỏ cong đỏ cam đặc trưng của họ vẹt khiến khuôn mặt chúng luôn có vẻ lanh lợi và tinh nghịch.

Điều thú vị nhất ở Loriculus vernalis nằm ở thói quen ngủ trong tư thế treo ngược đầu xuống như dơi, bám vào cành bằng chân rồi cuộn mình lại. Đây là hành vi khá hiếm ở chim vẹt và khiến chúng trở nên nổi tiếng với giới yêu chim. Khi ngủ, cả cơ thể nhỏ xíu lủng lẳng giữa tán lá trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Vẹt lùn di chuyển rất nhanh và thường bay theo nhóm nhỏ. Tiếng kêu the thé, ngắn và liên tục giúp chúng giữ liên lạc trong rừng rậm. Thức ăn chủ yếu gồm trái cây mềm, quả mọng, mật hoa và đôi khi là các chồi non. Vì thích ăn quả chín, chúng cũng đóng vai trò phát tán hạt giống trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Không giống nhiều loài vẹt lớn nổi tiếng nhờ khả năng bắt chước tiếng người, vẹt lùn không “nói” được nhiều âm thanh phức tạp. Tuy nhiên, chúng lại được yêu thích bởi tính hiếu động và ngoại hình cực kỳ dễ thương. Trong giới chơi chim cảnh ở châu Á, Loriculus vernalis thường được xem là một trong những loài vẹt nhỏ hấp dẫn nhất.

Trong tự nhiên, loài chim này thích sống ở rừng thưa, vườn cây và các khu vực có nhiều cây ăn quả. Nhưng giống nhiều loài chim nhiệt đới khác, chúng đang chịu ảnh hưởng từ mất môi trường sống và nạn buôn bán chim cảnh. Dù chưa thuộc nhóm nguy cấp nghiêm trọng, việc bảo vệ các cánh rừng nơi chúng sinh sống vẫn rất quan trọng.