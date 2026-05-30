Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài vẹt lùn tuyệt đẹp của Việt Nam khiến giới chơi chim cảnh phát sốt

Nhỏ bằng lòng bàn tay và mang màu xanh rực như lá non nhiệt đới, vẹt lùn là một trong những loài chim đáng yêu nhất châu Á.

Thanh Bình (tổng hợp)

Vẹt lùn, tên khoa học Loriculus vernalis, còn được gọi là vẹt treo đuôi xanh hay vernal hanging parrot trong tiếng Anh, là một loài vẹt nhỏ sống ở Nam Á và Đông Nam Á. Chúng phân bố tại Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal và một phần Đông Dương, gồm Việt Nam. Với chiều dài chỉ khoảng 13–14 cm, loài chim này nhỏ hơn rất nhiều so với hình dung phổ biến về các loài vẹt nhiệt đới lớn và sặc sỡ. Nhưng chính kích thước tí hon ấy lại khiến chúng trông như những “viên ngọc sống” chuyền qua tán cây.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Toàn thân vẹt lùn chủ yếu có màu xanh lá tươi, hòa lẫn gần như hoàn hảo với môi trường rừng nhiệt đới. Con đực thường có thêm các mảng đỏ hoặc xanh lam ở vùng họng và lưng dưới, tạo điểm nhấn nổi bật khi ánh nắng chiếu vào. Chiếc mỏ cong đỏ cam đặc trưng của họ vẹt khiến khuôn mặt chúng luôn có vẻ lanh lợi và tinh nghịch.

Ảnh: iStock

Điều thú vị nhất ở Loriculus vernalis nằm ở thói quen ngủ trong tư thế treo ngược đầu xuống như dơi, bám vào cành bằng chân rồi cuộn mình lại. Đây là hành vi khá hiếm ở chim vẹt và khiến chúng trở nên nổi tiếng với giới yêu chim. Khi ngủ, cả cơ thể nhỏ xíu lủng lẳng giữa tán lá trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Vẹt lùn di chuyển rất nhanh và thường bay theo nhóm nhỏ. Tiếng kêu the thé, ngắn và liên tục giúp chúng giữ liên lạc trong rừng rậm. Thức ăn chủ yếu gồm trái cây mềm, quả mọng, mật hoa và đôi khi là các chồi non. Vì thích ăn quả chín, chúng cũng đóng vai trò phát tán hạt giống trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Không giống nhiều loài vẹt lớn nổi tiếng nhờ khả năng bắt chước tiếng người, vẹt lùn không “nói” được nhiều âm thanh phức tạp. Tuy nhiên, chúng lại được yêu thích bởi tính hiếu động và ngoại hình cực kỳ dễ thương. Trong giới chơi chim cảnh ở châu Á, Loriculus vernalis thường được xem là một trong những loài vẹt nhỏ hấp dẫn nhất.

Trong tự nhiên, loài chim này thích sống ở rừng thưa, vườn cây và các khu vực có nhiều cây ăn quả. Nhưng giống nhiều loài chim nhiệt đới khác, chúng đang chịu ảnh hưởng từ mất môi trường sống và nạn buôn bán chim cảnh. Dù chưa thuộc nhóm nguy cấp nghiêm trọng, việc bảo vệ các cánh rừng nơi chúng sinh sống vẫn rất quan trọng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài vẹt lùn Việt Nam #Hành vi ngủ treo ngược #Vai trò trong hệ sinh thái rừng #Đặc điểm hình thái và màu sắc #Ảnh hưởng từ mất môi trường

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Từ món guacamole Mexico đến ly sinh tố quen thuộc ở Việt Nam, quả bơ đã trở thành một “ngôi sao toàn cầu” của thế giới thực vật.

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hóa thạch hơn 540 triệu tuổi hé lộ bất ngờ về sự sống sơ khai trên Trái đất

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia cho biết các hóa thạch hơn 540 triệu tuổi tìm thấy ở Brazil chứa thông tin quý giá về những vi sinh vật khổng lồ cổ đại.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Gondwana Research, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi TS Bruno Becker-Kerber từ Đại học São Paulo (Brazil) và Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố đã tìm được hóa thạch của những sinh vật "làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về sự sống sơ khai trên Trái đất".

Nhóm chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu từ những vi hóa thạch được thu thập từ tầng địa chất Tamengo ở Brazil. Đó là những tảng đá được hình thành trong môi trường biển nông dọc theo thềm lục địa trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới