Nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập sâu sau mưa lớn sáng 31/5

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nước dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số phường.

Sáng 31/5, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại các phường ở Nha Trang bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Tuyến đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang bị ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Tại phường Bắc Nha Trang, mưa lớn liên tục làm nhiều tuyến đường như 2/4, Điện Biên Phủ, Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Đồng... bị ngập cục bộ, có nơi ngập từ 30-50cm. Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông, một số xe bị chết máy, người dân phải lựa chọn các tuyến đường khác để di chuyển.

Tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra tại một số khu vực thuộc phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

Cùng ngày, trên tuyến đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn), một cây lớn bị gãy đổ chắn ngang mặt đường do ảnh hưởng của mưa lớn, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời có mặt, phối hợp với địa phương nhanh chóng thu dọn cây gãy đổ để thông xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn. Đồng thời, phối hợp với người dân và các lực lượng chức năng khẩn trương cắt dọn cây đổ, giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Xã hội

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sau trận "mưa vàng" giải nhiệt

Cơn mưa chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh úng ngập đúng giờ tan tầm.

Cơn mưa dông lớn xuất hiện vào chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trận mưa được người dân ví như “cơn mưa vàng” giải nhiệt lại nhanh chóng khiến hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm.
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, khu Xuân Đỉnh, Mễ Trì, đường Doãn Kế Thiện, Trần Quốc Hoàn, đường Phạm Hùng... lại xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.
Xã hội

Phường Cẩm Phả khẩn trương khắc phục ngập úng cục bộ

Các lực lượng chức năng phường Cẩm Phả đã tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện, tài sản đến nơi an toàn và thu dọn vệ sinh.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến sáng 19/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại phường Cẩm Phả, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ngay sau khi xảy ra ngập úng tại các khu vực như Nam Tiến, Cẩm Trung 5B, đường 2/9 thuộc khu Cẩm Trung 5A và tổ 6 khu Cẩm Thành 1, Đảng ủy, UBND phường Cẩm Phả cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Xã hội

Mưa "ngập trời" Cẩm Phả chìm trong biển nước

Sáng 19/5, tại một số tuyến phố tại Quảng Ninh, nước ngập sâu, có nơi cao quá đầu gối người lớn, ôtô ngâm trong nước lũ.

Sau nhiều giờ mưa lớn, nhiều khu vực tại TP Cẩm Phả rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Nước dâng nhanh khiến hàng loạt tuyến đường biến thành “sông”, phương tiện chết máy hàng loạt, nhiều hộ dân phải khẩn trương di dời tài sản.
Nước ngập sâu khiến giao thông gần như tê liệt. Một số ô tô đỗ ven đường bị ngập gần tới nóc, nhiều xe máy bị cuốn trôi hoặc chết máy giữa dòng nước.
