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Số hóa - Xe

Hơn 5.000 ôtô điện VinFast rời cảng Hải Phòng tới châu Âu và khu vực

Ngày 20-21/7 vừa qua, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 ôtô điện VinFast tới thị trường châu Âu và khu vực.

Nguyễn Thảo

Hai tàu biển chuyên chở hàng quốc tế là Sea Patris và Silver Queen cập cảng MPC (Hải Phòng) lần lượt trong hai ngày 20 và 21/7. Đây đều là các tàu RORO (Roll-on/Roll-off), được thiết kế chuyên dụng với cầu dẫn để xe di chuyển lên xuống tàu.

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Hơn 5.000 ôtô điện VinFast rời cảng Hải Phòng tới châu Âu và khu vực.

Trong đó, tàu Sea Patris (quốc tịch Luxembourg) cập cảng vào rạng sáng ngày 20/7 để đón khoảng 1.500 tô điện VinFast VF6. Lô xe được sản xuất riêng cho đối tác GSM, phục vụ kế hoạch mở rộng thị trường của Green SM tại các quốc gia châu Âu trong thời gian tới.

Được sơn màu đỏ trắng cùng dòng chữ VinFast phủ kín toàn thân, Sea Patris là con tàu thứ hai chuyên dùng để chở xe VinFast xuất khẩu tới các thị trường châu Âu và quốc tế.

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Sea Patris là con tàu thứ hai chuyên dùng để chở xe VinFast xuất khẩu tới các thị trường châu Âu và quốc tế.

Sau khi hoàn tất nhập hàng tại cảng MPC, tàu Sea Patris đã rời bến vào sáng 21/7, dự kiến sẽ dừng tại cảng Nansha (Trung Quốc), trước khi qua Ma-rốc và dự kiến sẽ cập cảng Koper (Slovenia) vào cuối tháng 8/2026 (tùy điều kiện thời tiết). Từ đây, xe sẽ được vận chuyển tới các thị trường mục tiêu của GSM để phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của nền tảng gọi xe thuần điện Việt Nam tại châu Âu.

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Silver Queen cũng là tàu RORO chuyên dụng được VinFast thuê dài hạn, có màu sơn và nhận diện thương hiệu VinFast tương tự như tàu Sea Patris.

Ngay sau khi xuất bến MPC, tàu Sea Patris đã hội ngộ tàu Silver Queen (quốc tịch Panama) đang tiến vào Vịnh Lan Hạ để đón hơn 3.500 xe VinFast các loại tới Philippines và Indonesia. Silver Queen cũng là tàu RORO chuyên dụng được VinFast thuê dài hạn, có màu sơn và nhận diện thương hiệu VinFast tương tự như tàu Sea Patris.

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