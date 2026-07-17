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[GALLERY] Chi tiết xe máy điện Vinfast Amio S2 cho học sinh chỉ 12 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết xe máy điện Vinfast Amio S2 cho học sinh chỉ 12 triệu đồng

Mẫu xe máy điện VinFast Amio S2 vừa ra mắt có giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc, tốc độ tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc.

Tâm Võ
Chỉ hơn một tháng trước thời điểm năm học mới bắt đầu, VinFast bổ sung thêm lựa chọn mới ở phân khúc xe máy điện học đường bằng mẫu Amio S2. Với mức giá 12 triệu đồng đã bao gồm pin LFP, bộ sạc và VAT, đây là một trong những mẫu xe điện có giá dễ tiếp cận nhất của hãng.
Chỉ hơn một tháng trước thời điểm năm học mới bắt đầu, VinFast bổ sung thêm lựa chọn mới ở phân khúc xe máy điện học đường bằng mẫu Amio S2. Với mức giá 12 triệu đồng đã bao gồm pin LFP, bộ sạc và VAT, đây là một trong những mẫu xe điện có giá dễ tiếp cận nhất của hãng.
Xe hướng đến nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày của học sinh. Điểm đáng chú ý nhất trên Amio S2 là tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h. Theo quy định hiện hành, đây là nhóm phương tiện không yêu cầu giấy phép lái xe, phù hợp với học sinh từ 16 tuổi.
Xe hướng đến nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày của học sinh. Điểm đáng chú ý nhất trên Amio S2 là tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h. Theo quy định hiện hành, đây là nhóm phương tiện không yêu cầu giấy phép lái xe, phù hợp với học sinh từ 16 tuổi.
Việc giới hạn tốc độ cho xe máy điện VInfast Amio S2 cũng được xem là giải pháp giúp tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các bậc phụ huynh khi tìm phương tiện đưa đón hoặc để con tự chủ việc đi học.
Việc giới hạn tốc độ cho xe máy điện VInfast Amio S2 cũng được xem là giải pháp giúp tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các bậc phụ huynh khi tìm phương tiện đưa đón hoặc để con tự chủ việc đi học.
So với nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường, Amio S2 được thiết kế theo phong cách trẻ trung với 5 màu sắc gồm Đen bóng, Trắng đen, Đỏ tươi, Xanh ngọc và Trắng tím. Kích thước tổng thể 1.715 x 690 x 1.050 mm cùng chiều cao yên 750 mm được tối ưu theo vóc dáng học sinh Việt Nam, giúp việc điều khiển xe dễ dàng hơn ngay cả với người có thể hình nhỏ.
So với nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường, Amio S2 được thiết kế theo phong cách trẻ trung với 5 màu sắc gồm Đen bóng, Trắng đen, Đỏ tươi, Xanh ngọc và Trắng tím. Kích thước tổng thể 1.715 x 690 x 1.050 mm cùng chiều cao yên 750 mm được tối ưu theo vóc dáng học sinh Việt Nam, giúp việc điều khiển xe dễ dàng hơn ngay cả với người có thể hình nhỏ.
Không gian sử dụng cũng được VinFast chú trọng. Xe trang bị màn hình LED màu hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, cốp chứa đồ dung tích 12 lít đủ để cất mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Thiết kế pin đặt dưới sàn để chân giúp hạ thấp trọng tâm, trong khi vị trí gác chân phía sau được bố trí tách rời nhằm tăng sự thoải mái cho người ngồi sau.
Không gian sử dụng cũng được VinFast chú trọng. Xe trang bị màn hình LED màu hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, cốp chứa đồ dung tích 12 lít đủ để cất mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Thiết kế pin đặt dưới sàn để chân giúp hạ thấp trọng tâm, trong khi vị trí gác chân phía sau được bố trí tách rời nhằm tăng sự thoải mái cho người ngồi sau.
Về khả năng vận hành, Amio S2 sử dụng động cơ điện BLDC Inhub có công suất tối đa khoảng 800 W kết hợp pin LFP dung lượng 1,024 kWh. Theo công bố của VinFast, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn ở tốc độ 25 km/h. Thời gian sạc từ 0 đến 100% khoảng 6 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng.
Về khả năng vận hành, Amio S2 sử dụng động cơ điện BLDC Inhub có công suất tối đa khoảng 800 W kết hợp pin LFP dung lượng 1,024 kWh. Theo công bố của VinFast, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn ở tốc độ 25 km/h. Thời gian sạc từ 0 đến 100% khoảng 6 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng.
Hệ thống treo sử dụng giảm xóc thủy lực ở cả hai bánh, kết hợp phanh cơ, hướng đến trải nghiệm vận hành ổn định trên các tuyến đường đô thị. Một điểm nổi bật khác là tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động trong điều kiện ngập nước sâu tới 0,5 m trong thời gian tối đa 30 phút, đáp ứng tốt điều kiện thời tiết mưa lớn thường gặp tại nhiều tỉnh, thành phố.
Hệ thống treo sử dụng giảm xóc thủy lực ở cả hai bánh, kết hợp phanh cơ, hướng đến trải nghiệm vận hành ổn định trên các tuyến đường đô thị. Một điểm nổi bật khác là tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động trong điều kiện ngập nước sâu tới 0,5 m trong thời gian tối đa 30 phút, đáp ứng tốt điều kiện thời tiết mưa lớn thường gặp tại nhiều tỉnh, thành phố.
Việc tung ra Amio S2 cho thấy VinFast tiếp tục mở rộng danh mục xe điện dành cho học sinh, sinh viên – nhóm khách hàng đang có nhu cầu lớn về phương tiện di chuyển an toàn, tiết kiệm chi phí và không phát thải. Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện phổ thông, nơi yếu tố giá bán, chi phí sử dụng và sự thuận tiện luôn được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu.
Việc tung ra Amio S2 cho thấy VinFast tiếp tục mở rộng danh mục xe điện dành cho học sinh, sinh viên – nhóm khách hàng đang có nhu cầu lớn về phương tiện di chuyển an toàn, tiết kiệm chi phí và không phát thải. Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện phổ thông, nơi yếu tố giá bán, chi phí sử dụng và sự thuận tiện luôn được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu.
Video: Xem chi tiết xe máy điện VinFast Amio giá mềm.
Tâm Võ
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