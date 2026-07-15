Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

VinFast VF2 mở cọc, giá thực tế sau ưu đãi chỉ khoảng 100 triệu đồng

VinFast chính thức mở nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF2 từ ngày 15/7 đến 17/7 với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.

Nguyễn Thảo

Cụ thể, trong thời gian mở đặt cọc sớm, khách hàng chỉ cần đặt trước 10 triệu đồng sẽ được giảm trực tiếp 8 triệu đồng vào giá bán của VinFast VF2. Đối với những khách hàng đang sở hữu các mẫu xe xăng VinFast Lux SA2.0 hoặc Lux A2.0, hãng tiếp tục áp dụng chương trình voucher tri ân. Trong đó, voucher dành cho chủ xe Lux SA2.0 có giá trị lên tới 80 triệu đồng.

2-7583.jpg
VinFast VF2 mở cọc, giá thực tế sau ưu đãi chỉ khoảng 100 triệu đồng.

Với mức giá niêm yết 188 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi đặt cọc và voucher tri ân, giá thực tế của VinFast VF2 có thể giảm xuống khoảng 100 triệu đồng. Đáng chú ý, voucher này không chỉ áp dụng cho chủ xe mà còn có thể chuyển cho người thân trong gia đình sử dụng để mua xe điện mới.

Bên cạnh ưu đãi về giá, VinFast cũng miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng cho khách hàng đến hết ngày 10/2/2029, qua đó góp phần giảm chi phí sử dụng trong thời gian đầu sở hữu xe.

3-4866.jpg
Với mức giá niêm yết 188 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi đặt cọc và voucher tri ân, giá thực tế của VinFast VF2 có thể giảm xuống khoảng 100 triệu đồng.

VinFast VF2 được phát triển trên cùng nền tảng với Minio Green, sử dụng chung thiết kế, hệ truyền động và bộ pin. Mẫu xe có cấu hình hai cửa, bốn chỗ ngồi, đồng thời được trang bị hệ thống treo sau độc lập.

Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất tối đa 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Tốc độ tối đa đạt 80 km/h với hai chế độ lái Eco và Normal.

4-9318.jpg
Bên cạnh ưu đãi về giá, VinFast cũng miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng cho khách hàng đến hết ngày 10/2/2029.

Nguồn điện được cung cấp từ bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Theo công bố của nhà sản xuất, pin hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

#VinFast VF2 mở cọc #VinFast VF2 chạy điện #xe mini điện VinFast VF2 #VinFast VF2 giá rẻ #VinFast VF2 hơn 100 triệu #VinFast VF2 tại Việt Nam

Bài liên quan

Số hóa - Xe

VinFast bỏ xa Tesla, dẫn đầu phân khúc ôtô điện tại Philippines

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, VinFast đang là thương hiệu dẫn đầu phân khúc ôtô thuần điện tại thị trường Philippines, bỏ xa đối thủ lớn là Tesla.

Video: Xem dàn xe VinFast tại Philippines International Motor Show.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines, VinFast đã bán được tổng cộng 2.283 xe điện tại Philippines tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2026. Con số này giúp hãng xe Việt tiếp tục giữ vị trí số một trong mảng xe thuần điện (BEV), bỏ xa Tesla với doanh số lũy kế 1.390 xe.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] VinFast VF3 chạy điện thành xe cảnh sát ở Philippines và Indonesia

VinFast VF3 vừa được lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ hoạt động tuần tra cho Cảnh sát giao thông Indonesia.

2.jpg
Mẫu xe điện mini VinFast VF3 vừa chính thức được lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines tại Noveleta, tỉnh Cavite đưa vào phục vụ công tác tuần tra, đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng xe điện vào hoạt động công vụ tại quốc gia Đông Nam Á này.
1.jpg
Với bộ tem cảnh sát đặc trưng cùng hệ thống đèn tín hiệu chuyên dụng, VF3 gây chú ý nhờ ngoại hình nhỏ gọn nhưng vẫn mang dáng vẻ khỏe khoắn. Theo VinFast Philippines, Noveleta hiện là địa phương đầu tiên tại khu vực CALABARZON đặt mục tiêu rõ ràng về việc chuyển đổi sang phương tiện điện hóa trong hệ thống giao thông công.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max hơn 13 triệu đồng

Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.

1-3325.jpg
Mẫu xe điện đổi pin VinFast Flazz Max mới thuộc nhóm phổ thông của hãng xe Việt hướng đến người dùng cần một phương tiện di chuyển cơ bản trong đô thị với chi phí đầu tư thấp và khả năng vận hành đáp ứng nhu cầu hàng ngày.
3-767.jpg
VinFast Flazz Max sở hữu kích thước dài 1.745 mm, rộng 700 mm và cao 1.050 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.230 mm. Nhà sản xuất không công bố trọng lượng xe, song thực tế cho thấy Flazz Max có kết cấu khá gọn nhẹ, phù hợp với việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong các khu vực có không gian hạn chế.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới