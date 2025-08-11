Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Hơn 500 người máy sẽ tham dự Đại hội thể thao robot hình người

Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 17/8 tại Sân trượt băng tốc độ quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc),

Theo Bích Thuận/VOV Bắc Kinh

Trong số 280 đội tham gia Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 có 192 đội của các trường đại học và 88 đội của các công ty, trong đó có nhiều nhà sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc. Các đội quốc tế đến từ 15 quốc gia, bao gồm Đức, Australia, Mỹ và Brazil. Hơn 500 robot hình người của 127 thương hiệu sẽ tranh tài trong 26 nội dung với 487 trận thi đấu.

Trận đấu thử nghiệm đầu tiên cho Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 và là giải bóng đá robot AI 3 đấu 3 hoàn toàn tự động đầu tiên tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Trận đấu thử nghiệm đầu tiên cho Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 và là giải bóng đá robot AI 3 đấu 3 hoàn toàn tự động đầu tiên tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Triệu Đông Vĩ, Giám đốc Ban Phát triển Thị trường của Ban tổ chức Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025, cho biết kỳ đại hội này là sự kiện thể thao tổng hợp đầu tiên trên thế giới dành cho robot hình người. “Trước đây, chúng ta từng chứng kiến nhiều cuộc thi đơn lẻ với sự tranh tài của các robot hình người, nhưng đây là sự kiện tổng hợp toàn cầu đầu tiên. Mục đích cốt lõi của đại hội thể thao này, theo tôi, là nhằm kiểm nghiệm mức độ phát triển của robot hiện nay cũng như thiết lập một nền tảng thi đấu, giao lưu và hợp tác trong nước và quốc tế, để xác định trình độ có thể đạt được của robot trong tương lai, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp robot”.

Được biết, Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 sẽ khai mạc vào tối 14/8. Một trong những sự kiện được mong đợi nhất tại giải đấu là trận bóng đá robot hình người 5 đấu 5 hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới diễn ra vào ngày 15/8. Trong đó, 10 robot sẽ thi đấu trên cùng một sân mà không có sự can thiệp của con người, đánh dấu bước đột phá lớn trong trí thông minh theo nhóm của robot hình người và công nghệ ra quyết định hợp tác thông qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài trận bóng này, điểm nhấn khác của sự kiện là nội dung đối kháng tự do và cuộc thi chạy nước rút 100 mét với 90 đội tranh tài.

Để phục vụ sự kiện thể thao này, Bắc Kinh đã hoàn thành cơ sở huấn luyện chuyên nghiệp đầu tiên cho robot hình người, mang tên “Panda Eye” và một khu trại dành riêng cho robot, mang tên Roboland được thiết kế với triết lý “Hòa hợp giữa người và máy”. Trong tương lai, khu trại này dự kiến sẽ phát triển thành một trung tâm cho ngành công nghiệp robot hình người để thúc đẩy hợp tác và giao lưu quốc tế, cũng như đẩy nhanh sự phát triển bền vững của lĩnh vực robot.

VOV
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-gioi/hon-500-nguoi-may-se-tham-du-dai-hoi-the-thao-robot-hinh-nguoi-dau-tien-tren-the-gioi-post1221697.vov
#robot hình người #đại hội thể thao robot #bóng đá robot #robot AI #Bắc Kinh #robot quốc tế

Bài liên quan

Số hóa

Razer Kishi V3 Pro XL tay cầm biến Pad thành máy chơi game console

Biến iPad thành máy chơi game cầm tay với Razer Kishi V3 Pro XL - tay cầm thiết kế cho tablet lớn, mang lại trải nghiệm gaming như console thực thụ.

cam-1.png
Razer Kishi V3 Pro XL là tay cầm hiếm hoi thiết kế riêng cho tablet lớn như iPad Pro 13 inch, mang lại trải nghiệm chơi game đỉnh cao.(Ảnh: Genk)
cam-3.png
Thiết kế mở rộng cực đại, chất liệu hoàn thiện chắc chắn và layout nút giống tay cầm Xbox giúp game thủ cầm nắm dễ dàng và quen thuộc.(Ảnh: Genk)
Xem chi tiết

Số hóa

[INFOGRAPHIC] Intel Arc B580: Vũ khí bí mật của Intel

Intel Arc B580 không chỉ là mẫu card ‘ngon - bổ - rẻ’ mà còn là cú hích giúp Intel tái định vị trong cuộc chiến GPU.

info-intel-arc-01.jpg
Xem chi tiết

Số hóa

Samsung Galaxy Tab S11 và loạt tablet Samsung chuẩn bị ra mắt

Sau dòng Galaxy S25 Series, Watch8 và các sản phẩm có thể gập hiện đã có mặt trên kệ hàng, Samsung đang tiếp tục hướng tới các mẫu tablet để kết thúc năm 2025.

Cuối tháng 7, gã khổng lồ điện thoại thông minh Hàn Quốc đã công bố báo cáo thu nhập quý 2, đồng thời hé lộ những dự định tiếp theo của công ty.

Trong khi một thông tin khác về chiếc máy tính bảng gập ba sắp ra mắt chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất, Samsung cũng xác nhận dòng Galaxy Tab S11 sắp ra mắt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới