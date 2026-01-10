Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Leica SL3 Reporter, Aramid siêu bền, quay 8K

Số hóa

[INFOGRAPHIC] Leica SL3 Reporter, Aramid siêu bền, quay 8K

Leica SL3 Reporter là phiên bản đặc biệt của SL3 với thân bọc sợi Aramid siêu bền, cảm biến full-frame 60MP, quay video 8K.

Thiên Trang
info-leica-sl3-reporter-01.jpg
#Leica #SL3 Reporter #Aramid #độ bền #quay 8K #máy ảnh

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới