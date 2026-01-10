[INFOGRAPHIC] Leica SL3 Reporter, Aramid siêu bền, quay 8K

Leica SL3 Reporter là phiên bản đặc biệt của SL3 với thân bọc sợi Aramid siêu bền, cảm biến full-frame 60MP, quay video 8K.
Clip ghi lại cảnh cô dâu, chú rể bị ném chất bẩn trong lễ cưới khiến những người có mặt không khỏi hoảng hốt. Vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.
Từng là “ngôi đền” của lập trình viên, Stack Overflow lao dốc không phanh khi bán dữ liệu cho OpenAI và bị ChatGPT cướp mất người dùng.
Năm 2026 hứa hẹn bùng nổ với nhiều hậu bản game thế giới mở hấp dẫn, ít người biết nhưng đáng mong đợi.
Chỉ vài phút chỉnh trong Cài đặt, iPhone của bạn sẽ an toàn hơn, tiết kiệm pin hơn và mượt mà hơn đáng kể trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, NVIDIA được cho là sẽ tái khởi động dây chuyền sản xuất "huyền thoại" RTX 3060 ngay trong quý đầu năm 2026.
Truyền thông Trung Quốc khẳng định robot nước này đang thống trị CES 2026, từ robot hình người, robot chiến đấu đến thú cưng AI giá rẻ, dễ tiếp cận.
Tại CES 2026, ASUS ROG trình làng loạt laptop gaming mỏng nhẹ nhưng hiệu năng bùng nổ, đánh dấu 20 năm không ngừng đổi mới công nghệ.
All-new Electric Atlas của Boston Dynamics xuất hiện tại CES 2026 không chỉ là robot mới, mà là cú nhảy vọt khiến cuộc đua humanoid phải viết lại luật chơi.
Intel Core Ultra Series 3 gây chú ý khi xuất hiện chữ “X” trong tên chip, mở ra cách phân tầng hiệu năng mới trên nền tảng Panther Lake.
Không cần điều hòa hay máy sưởi cồng kềnh, hai thiết bị sưởi mini nhỏ gọn này đang trở thành “chân ái” của dân văn phòng và người sống không gian hẹp.
Bên dưới bàn phím độc đáo này của HP là toàn bộ phần cứng của một máy tính hiện đại với khả năng vận hành các nền tảng AI.
Hóa thân “xé truyện bước ra” trong Genshin Impact, coser Tina đạt hơn 10 triệu view nhưng vẫn vấp tranh cãi dữ dội vì tái hiện nhân vật da màu.
CES Unveiled 2026 giới thiệu 5 thiết bị công nghệ thực dụng, từ game, lưu trữ đến chăm sóc sức khỏe.
Một coder Mỹ dùng thí nghiệm trồng cà chua để kiểm tra khả năng ra quyết định, ghi nhớ và thích nghi dài hạn của AI trong thế giới vật lý.
Elon Musk gây tranh cãi khi giáo dục 14 người con theo mô hình phi truyền thống, không tin trường học cũ và cho rằng AI sẽ thay thế ngoại ngữ.
Nhiều người lao vào tranh cãi khi chưa biết rõ về công nghệ liên quan đến chiếc vòng zoom độc đáo trên chiếc Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica.
Nhu cầu GPU AI H200 từ Trung Quốc tăng vọt vượt xa tồn kho, buộc NVIDIA phải hối thúc TSMC đẩy nhanh sản xuất bất chấp rào cản pháp lý.
Tại CES 2026, Samsung khẳng định hệ sinh thái mở là chìa khóa để Home AI vượt khỏi trình diễn công nghệ và mang lại giá trị thực cho người dùng.
Từng là biểu tượng điện thoại di động toàn cầu, Nokia nay trở lại mạnh mẽ với vai trò mới trong hạ tầng AI, đám mây và trung tâm dữ liệu.
Từng bị xem là sản phẩm sao chép TikTok, Reels đã lột xác ngoạn mục, trở thành động cơ doanh thu 50 tỷ USD mỗi năm của Meta nhờ AI và thuật toán gợi ý.
Màn bắt trend biến hình của MC Khánh An với outfit bikini gợi cảm nhanh chóng gây bão mạng, khiến cộng đồng game thủ không khỏi bất ngờ.