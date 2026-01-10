Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bán dữ liệu cho OpenAI, Stack Overflow tự chôn mình

Số hóa

Bán dữ liệu cho OpenAI, Stack Overflow tự chôn mình

Từng là “ngôi đền” của lập trình viên, Stack Overflow lao dốc không phanh khi bán dữ liệu cho OpenAI và bị ChatGPT cướp mất người dùng.

Thiên Trang (TH)
Stack Overflow từng là kho tri thức tối thượng của cộng đồng coder với hàng chục triệu câu hỏi - đáp được xây dựng suốt 15 năm.
Stack Overflow từng là kho tri thức tối thượng của cộng đồng coder với hàng chục triệu câu hỏi - đáp được xây dựng suốt 15 năm.
Tuy nhiên, thỏa thuận cấp phép dữ liệu cho OpenAI và Google đã biến nền tảng này thành nạn nhân của chính các mô hình AI thay thế nó.
Tuy nhiên, thỏa thuận cấp phép dữ liệu cho OpenAI và Google đã biến nền tảng này thành nạn nhân của chính các mô hình AI thay thế nó.
Số liệu cho thấy lượng câu hỏi trên Stack Overflow giảm tới 70% chỉ trong giai đoạn 2023-2024 và rơi về mức của năm 2009.
Số liệu cho thấy lượng câu hỏi trên Stack Overflow giảm tới 70% chỉ trong giai đoạn 2023-2024 và rơi về mức của năm 2009.
ChatGPT nhanh hơn, lịch sự hơn và trả lời trực tiếp, khiến lập trình viên không còn muốn chờ đợi hay đối mặt với kiểm duyệt khắt khe.
ChatGPT nhanh hơn, lịch sự hơn và trả lời trực tiếp, khiến lập trình viên không còn muốn chờ đợi hay đối mặt với kiểm duyệt khắt khe.
Trớ trêu thay, ChatGPT lại được huấn luyện từ chính kho dữ liệu mà cộng đồng Stack Overflow tạo ra suốt nhiều năm.
Trớ trêu thay, ChatGPT lại được huấn luyện từ chính kho dữ liệu mà cộng đồng Stack Overflow tạo ra suốt nhiều năm.
Việc bán quyền truy cập API cho các công ty AI bị xem là quyết định “tự sát” về mặt chiến lược.
Việc bán quyền truy cập API cho các công ty AI bị xem là quyết định “tự sát” về mặt chiến lược.
Từ sau khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, đà suy giảm của Stack Overflow gần như không thể đảo ngược.
Từ sau khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, đà suy giảm của Stack Overflow gần như không thể đảo ngược.
Câu chuyện này trở thành bài học đắt giá cho các nền tảng cộng đồng khi bắt tay với AI trong kỷ nguyên dữ liệu.
Câu chuyện này trở thành bài học đắt giá cho các nền tảng cộng đồng khi bắt tay với AI trong kỷ nguyên dữ liệu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Stack Overflow #OpenAI #ChatGPT #dữ liệu #AI #cộng đồng lập trình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT