Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Kingmax hứa không tăng giá DRAM khiến người dùng Việt sướng rơn

Hãng Kingmax cùng các nhà phân phối tại Việt Nam thỏa thuận không tăng giá DRAM lẫn SSD với người dùng cuối trong quý 1/2026.

Tuệ Minh

Thỏa thuận được đưa ra giữa Kingmax cùng nhà phân phối và một số đại lý tại Việt Nam, trong đó, các bên sẽ đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá các sản phẩm bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD trong quý 1/2026.

Thời gian qua, RAM và SSD là hai linh kiện máy tính chứng kiến sự tăng giá mạnh, trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn đua nhau mua linh kiện này để phục vụ phát triển AI, trong khi các nhà cung cấp cũng ưu tiên bán cho doanh nghiệp thay vì người dùng cuối.

ram-kingmax-ddr5-16gb-bus-4800mhz-3.jpg
Người dùng Việt Nam không bị tăng giá nếu mua DRAM Kingmax trong quý 1/2026.

Tại sự kiện, đại diện Kingmax Semiconductor nhận định việc thiếu hàng và tăng giá nhóm sản phẩm RAM, SSD có thể sẽ diễn ra trong suốt năm nay. Tuy nhiên hãng quyết định bình ổn giá sản phẩm trong nước giai đoạn này, khi Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên và có thời gian hiện diện lâu dài của hãng.

"Đây là một thỏa thuận có lợi cho người dùng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá liên tục tăng chưa có điểm dừng", bà Lê Hương Giang, đại diện hệ thống bán lẻ An Phát đánh giá.

Một mẫu SSD của Kingmax được phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Một mẫu SSD của Kingmax được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Kingmax có mặt tại Việt Nam khoảng 30 năm, cạnh tranh với những tên tuổi như Kingston, Samsung... Trên thị trường đầu tháng 1/2026, giá mẫu RAM cho Desktop của Kingmax khởi điểm từ khoảng 500.000 đồng cho dung lượng 4GB DDR4 2666 Mhz; ổ cứng SSD dung lượng 240GB, SATA III, giá khoảng 1.200.000 đồng.

Theo báo cáo của TrendForce tháng 12/2025, RAM và SSD là những sản phẩm có thể "tăng giá theo ngày". Giá trung bình của các dòng sản phẩm phổ biến như RAM 8 GB DDR4 đã tăng 9,52% trong tuần giữa tháng. Hồi đầu tháng 12, Micron, một trong những hãng thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới tuyên bố ngừng sản xuất RAM cho người tiêu dùng, khiến giá sản phẩm tăng mạnh.

#Thỏa thuận giữ giá RAM và SSD #Ảnh hưởng của thiếu hụt nguồn cung #Chính sách giá của Kingmax tại Việt Nam #Tình hình thị trường linh kiện máy tính #Ảnh hưởng của phát triển AI đến giá linh kiện #Thị trường RAM và SSD trong năm 2026

Bài liên quan

Số hóa

OpenAI “nuốt” 40% DRAM, kỷ nguyên RAM giá rẻ chấm dứt

Thỏa thuận khổng lồ giữa OpenAI với Samsung và SK hynix đang đẩy giá RAM, SSD toàn cầu lên mặt bằng mới, khiến người dùng và hãng công nghệ lao đao.

dr-1.png
Kỷ nguyên RAM và SSD giá rẻ đã chính thức khép lại khi OpenAI nắm trong tay tới 40% sản lượng DRAM toàn cầu.
dr-2.png
Đầu tháng 10/2025, OpenAI ký thỏa thuận dài hạn với Samsung và SK hynix để đảm bảo 900.000 wafer DRAM mỗi tháng.
Xem chi tiết

Số hóa

Giá RAM leo thang đến 2028, SK Hynix lên tiếng

SK Hynix cảnh báo thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến 2028 khi năng lực sản xuất dồn cho AI và máy chủ, đẩy giá RAM khó hạ nhiệ

ra-1.png
SK Hynix, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, vừa thừa nhận khủng hoảng nguồn cung DRAM có thể kéo dài ít nhất đến năm 2028.
ra-2.png
Theo phân tích nội bộ, tăng trưởng nguồn cung DRAM phổ thông đang chậm hơn nhu cầu thị trường trong bối cảnh các hãng ưu tiên sản xuất bộ nhớ cho AI và máy chủ.
Xem chi tiết

Số hóa

Giá RAM đu đỉnh, người dùng chịu trận giá tăng từng giờ

Tại thị trường Mỹ và châu Âu, giá RAM tăng từng giờ do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bảng giá niêm yết thay đổi theo giờ chẳng khác các mặt hàng tươi sống.

Các cửa hàng như Central Computers tại San Francisco (Mỹ) hiện bán RAM theo giá thị trường, tương tự như giá thực phẩm tươi sống tại các nhà hàng hải sản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới