Hà Nội

Razer Kishi V3 Pro XL tay cầm biến Pad thành máy chơi game console

Số hóa

Razer Kishi V3 Pro XL tay cầm biến Pad thành máy chơi game console

Biến iPad thành máy chơi game cầm tay với Razer Kishi V3 Pro XL - tay cầm thiết kế cho tablet lớn, mang lại trải nghiệm gaming như console thực thụ.

Thiên Trang (TH)
Razer Kishi V3 Pro XL là tay cầm hiếm hoi thiết kế riêng cho tablet lớn như iPad Pro 13 inch, mang lại trải nghiệm chơi game đỉnh cao.(Ảnh: Genk)
Thiết kế mở rộng cực đại, chất liệu hoàn thiện chắc chắn và layout nút giống tay cầm Xbox giúp game thủ cầm nắm dễ dàng và quen thuộc.(Ảnh: Genk)
Các nút bấm có độ nảy tốt, cần analog dùng công nghệ TMR tăng độ chính xác và giảm tình trạng trôi cần sau thời gian dài sử dụng.(Ảnh: Genk)
Khi gắn iPad vào, cảm giác như đang sử dụng một cỗ máy handheld “khổng lồ” với màn hình lớn sắc nét, rất đã mắt khi chơi game.(Ảnh: Genk)
Tay cầm hỗ trợ cổng sạc USB-C, jack 3.5mm, 4 nút phụ gán chức năng và có thể kết nối với PC để chơi game đa nền tảng.(Ảnh: Genk)
Ứng dụng Razer Nexus đi kèm giúp tùy chỉnh nút bấm, cập nhật firmware, và hỗ trợ stream game từ PC hoặc console.(Ảnh: Genk)
Kết hợp cùng tai nghe Razer Hammerhead V3 giúp hoàn thiện combo "chuẩn Razer", tăng trải nghiệm âm thanh sống động, chi tiết.(Ảnh: Genk)
Dù giá chưa “mềm”, Kishi V3 Pro XL vẫn rất đáng giá cho game thủ nghiêm túc muốn nâng tầm trải nghiệm chơi game trên tablet.(Ảnh: Genk)
Thiên Trang (TH)
