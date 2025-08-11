[INFOGRAPHIC] Intel Arc B580: Vũ khí bí mật của Intel

Intel Arc B580 không chỉ là mẫu card ‘ngon - bổ - rẻ’ mà còn là cú hích giúp Intel tái định vị trong cuộc chiến GPU.
Không chỉ được chú ý với lối chơi quyết liệt và đầy kĩ năng, tuyển thủ nữ Shizuka còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính.
Sau dòng Galaxy S25 Series, Watch8 và các sản phẩm có thể gập hiện đã có mặt trên kệ hàng, Samsung đang tiếp tục hướng tới các mẫu tablet để kết thúc năm 2025.
Shadowverse: Worlds Beyond ra mắt toàn cầu sau 5 năm phát triển, lập tức chiếm top 1 trên cả App Store và Steam chỉ sau 24 giờ, gây sốt cộng đồng game thủ.
Halo là kính thông minh mới của Brilliant Labs được giới thiệu tích hợp công AI kèm với màn hình OLED sẽ ra mắt cuối 2025 với giá từ 299 đô.
Ít ai biết rằng iPhone có sẵn tính năng giúp pin bền hơn rõ rệt, giảm nóng máy khi sạc và có thể kéo dài tuổi thọ pin thêm đến 2 năm nếu bạn bật ngay hôm nay.
Số lạ nhá máy, để lại cuộc gọi nhỡ? Hãy bình tĩnh kiểm tra trước khi gọi lại để tránh rơi vào bẫy lừa đảo hoặc mất tiền oan vì cuộc gọi rác quốc tế.
Nữ streamer "phú bà" Yogurt khiến dân mạng ngưỡng mộ khi điềm tĩnh đáp trả bình luận kém duyên về tình cũ Zeros, thể hiện bản lĩnh và sự tự tin đáng nể.
FBC: Firebreak từng cán mốc 1 triệu người chơi tuần đầu, nhưng chỉ sau 3 tuần, số người chơi đạt đỉnh trong ngày chỉ còn… 85, gây sốc cho cả cộng đồng.
Suốt 25 năm, Apple bị xem là “kẻ mang tội lớn nhất” khi góp phần biến Trung Quốc thành siêu cường công nghệ bằng chính tri thức và nhân lực của mình.
Bộ đôi REDMI Turbo 4 và Turbo 4 Pro đang cháy hàng tại Việt Nam, bất chấp thiếu tiếng Việt, không Google và nhiều rào cản phần mềm từ HyperOS nội địa.
Việc gọi taxi không người lái tại Đức có thể sớm thành hiện thực khi Lyft chuẩn bị triển khai dịch vụ robotaxi sử dụng xe điện bắt đầu từ năm 2026.
Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch đưa lò phản ứng hạt nhân đầu tiên lên Mặt Trăng để phục vụ các sứ mệnh dài ngày.
Với thiết kế sang trọng, camera cảm biến 1 inch và pin 5.700 mAh, Huawei Pura 80 Ultra đang trở thành đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 Ultra.
Mo Gawdat, cựu giám đốc Google X, dự báo AI sẽ khiến hàng loạt người mất việc, từ CEO đến lập trình viên, và gây khủng hoảng xã hội trong vài năm tới.
Nữ streamer MisThy lại khiến cộng đồng mạng phát sốt với vũ đạo “lắc hông, cà hẩy” cùng Hoàng Yến Chibi, khẳng định cá tính không giới hạn của mình.
KINGTECH KY-925 là “trợ thủ thư giãn” đáng tin cậy, một thiết bị nhỏ gọn nhưng mang lại cảm giác như đang ở spa ngay tại bàn làm việc hoặc phòng ngủ của bạn.
iPhone 17 Air được cho là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm, đánh dấu sự tái định hình của Apple về mặt thẩm mỹ.
Nhật Bản đang khiến thế giới ngỡ ngàng với công nghệ sàn áp điện: biến từng bước đi của người dân thành điện năng, mở ra kỷ nguyên mới cho thành phố thông minh.
Google vừa công bố đầu tư 1 tỷ USD trong ba năm để hỗ trợ đào tạo AI tại các trường đại học Mỹ, mở rộng tiếp cận công nghệ cho sinh viên.
Một lỗ hổng nghiêm trọng trong Google Gemini vừa bị phát hiện, cho phép kẻ tấn công điều khiển nhà thông minh của nạn nhân chỉ qua một lời mời họp.
Với 40 triệu người dùng mỗi tháng, Traveloka chấp nhận mạo hiểm tài chính, mở rộng khắp Đông Nam Á, kể cả khi đối mặt nguy cơ vỡ nợ và cạnh tranh khốc liệt.