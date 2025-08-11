Samsung Galaxy Tab S11 và loạt tablet Samsung chuẩn bị ra mắt

Sau dòng Galaxy S25 Series, Watch8 và các sản phẩm có thể gập hiện đã có mặt trên kệ hàng, Samsung đang tiếp tục hướng tới các mẫu tablet để kết thúc năm 2025.

Cuối tháng 7, gã khổng lồ điện thoại thông minh Hàn Quốc đã công bố báo cáo thu nhập quý 2, đồng thời hé lộ những dự định tiếp theo của công ty.

Trong khi một thông tin khác về chiếc máy tính bảng gập ba sắp ra mắt chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất, Samsung cũng xác nhận dòng Galaxy Tab S11 sắp ra mắt.

Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập mới nhất, Samsung đang hé lộ dòng sản phẩm Galaxy Tab S11 thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào cuối năm 2025.

“Ngoài điện thoại thông minh, chúng tôi đang đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái trong nửa cuối năm nay với một loạt sản phẩm mới được thiết kế để tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của Galaxy, bao gồm cả thiết kế thế hệ tiếp theo. Đầu tiên, chúng tôi chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy Tab S11, được trang bị các tính năng AI nâng cao, và các mẫu máy tầm trung và giá rẻ mới sẽ hoàn thiện danh mục sản phẩm của chúng tôi.”

Chúng ta đã thấy một bản render rò rỉ độ phân giải thấp của Galaxy Tab S11 Ultra, cho thấy thiết kế quen thuộc với màn hình OLED 14,6 inch ở ngay chính giữa khuôn hình.

Tuy nhiên, máy vẫn có một vài thay đổi nhỏ. Có vẻ như Samsung đang thay thế cụm camera kép phía trước bằng một ống kính đơn với phần khoét hình chữ U nhỏ hơn.

Tương tự, do không có khe sạc rõ ràng cho bút S Pen, phiên bản này cũng có thể loại bỏ hoàn toàn Bluetooth khỏi bút stylus đi kèm, tương tự như Galaxy S25 Ultra hồi đầu năm nay.

Bên cạnh chiếc tablet đầu bảng, Samsung vẫn không quên các mẫu giá rẻ.

Việc tập trung vào "khả năng AI nâng cao" không có gì đáng ngạc nhiên — Galaxy AI xuất hiện tràn ngập trong các quảng cáo cho Fold và Flip 7, ngay cả khi thiết kế mới của chúng chiếm vị trí trung tâm.

Dù sao thì, Tab S11 được đồn đoán sẽ có pin 8.160mAh, trong khi phiên bản Ultra có thể tăng lên ~11.374mAh trong năm nay. Những tin đồn trước đó cho rằng Samsung sẽ giữ lại dòng Tab S11 để ra mắt sau sự kiện Unpacked, tức là vào khoảng mùa thu. Vì vậy, có lẽ màn ra mắt của nó sẽ giống hệt Tab S10.

Lời hứa về các máy tính bảng tầm trung và giá rẻ mới sẽ kết hợp với dòng Galaxy Tab S11 cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Các máy tính bảng hàng đầu của Samsung có thể khá đắt đỏ, nhưng với các sản phẩm tương tự thuộc dòng FE và A sắp ra mắt, đây sẽ là một mùa lễ hội rất vui vẻ cho bất kỳ ai đang mong đợi một chiếc máy tính bảng mới.