Hơn 2.300 'ma men' dính cồn trong một buổi tối

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong tối 25/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai đồng loạt kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, tập trung vào các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm soát với 58.293 lượt lái xe (1.818 xe khách, 3.980 xe tải, 12.966 xe con, 38.083 xe mô tô, 19 xe ô tô chuyên dùng, 1.436 xe thô sơ và phương tiện khác).

Tài xế N.T.P. (SN 2001, trú tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội) điều khiển ô tô trên cao tốc vi phạm nồng độ cồn, bị phạt 19 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 2.319 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó phần lớn vẫn nằm ở đối tượng tài xế xe máy với 2.226 trường hợp. Cũng có không ít trường hợp tài xế xe tải, ô tô bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, kể cả trong các dịp lễ, Tết, nhằm thiết lập thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong toàn xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng đỗ gây tai nạn: