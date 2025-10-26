Hà Nội

Xã hội

Hơn 2.300 'ma men' dính cồn trong một buổi tối

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.319 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong buổi tối 25/10.

Bảo Ngân

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong tối 25/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai đồng loạt kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, tập trung vào các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm soát với 58.293 lượt lái xe (1.818 xe khách, 3.980 xe tải, 12.966 xe con, 38.083 xe mô tô, 19 xe ô tô chuyên dùng, 1.436 xe thô sơ và phương tiện khác).

a1.jpg
Tài xế N.T.P. (SN 2001, trú tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội) điều khiển ô tô trên cao tốc vi phạm nồng độ cồn, bị phạt 19 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 2.319 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó phần lớn vẫn nằm ở đối tượng tài xế xe máy với 2.226 trường hợp. Cũng có không ít trường hợp tài xế xe tải, ô tô bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, kể cả trong các dịp lễ, Tết, nhằm thiết lập thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong toàn xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng đỗ gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
Xã hội

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế xe chở khách bị phạt 19 triệu

Cảnh sát phát hiện lái xe P. điều khiển ô tô kinh doanh vận tải chở khách, biển kiểm soát 29E-054.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,278mg/lít khí thở.

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T.P. (SN 2001, trú tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội) do điều khiển ô tô trên cao tốc vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 25/10, Tổ công tác thuộc Đội 3 kiểm tra nồng độ cồn tại km212 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân và cái kết

Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) đã vào cuộc, xác minh làm rõ người điều khiển xe máy bằng hai chân, quay video đăng lên mạng khoe chiến tích.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) vừa phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Lục Nam làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Minh Th. (SN 2009, trú tại xã Bảo Đài) về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số. Chủ phương tiện cũng bị xử lý vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Video: Nguyễn Minh Th. đã dùng chân điều khiển xe máy, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm.
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong tối 24/10

Lực Lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, xử lý 2.062 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn ngay trong  một buổi tối.

Ngày 25/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã thông tin về việc kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và cho biết ngày 24/10, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h30 đến 23h.

image.jpg
Khu vực kiểm tra nồng độ cồn lái xe tối 24/10.
Xem chi tiết

