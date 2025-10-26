Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân và cái kết

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) vừa phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Lục Nam làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Minh Th. (SN 2009, trú tại xã Bảo Đài) về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số. Chủ phương tiện cũng bị xử lý vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Video: Nguyễn Minh Th. đã dùng chân điều khiển xe máy, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, lúc 15h41 ngày 14/9/2025, tại khu đất mới thuộc đường thôn Hồ (xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Minh Th. đã dùng chân điều khiển xe máy, không gắn biển số (mặc dù xe đã được cấp BKS 98F1-439.9.), không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Hành vi này còn được bạn đi cùng quay video nhằm ghi lại rồi sẽ đăng tải lên mạng khoe “chiến tích”.

Công an đã nhanh chóng xác minh, xác định và lập biên bản xử lý chủ xe - bà Nguyễn Thị Lệ Q. (sinh năm 1983, trú tại xã Bảo Đài) vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, đưa phương tiện không gắn biển số xe tham gia giao thông.