Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân và cái kết

Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) đã vào cuộc, xác minh làm rõ người điều khiển xe máy bằng hai chân, quay video đăng lên mạng khoe chiến tích.

Bảo Ngân

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) vừa phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Lục Nam làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Minh Th. (SN 2009, trú tại xã Bảo Đài) về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số. Chủ phương tiện cũng bị xử lý vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Video: Nguyễn Minh Th. đã dùng chân điều khiển xe máy, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, lúc 15h41 ngày 14/9/2025, tại khu đất mới thuộc đường thôn Hồ (xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Minh Th. đã dùng chân điều khiển xe máy, không gắn biển số (mặc dù xe đã được cấp BKS 98F1-439.9.), không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Hành vi này còn được bạn đi cùng quay video nhằm ghi lại rồi sẽ đăng tải lên mạng khoe “chiến tích”.

Công an đã nhanh chóng xác minh, xác định và lập biên bản xử lý chủ xe - bà Nguyễn Thị Lệ Q. (sinh năm 1983, trú tại xã Bảo Đài) vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, đưa phương tiện không gắn biển số xe tham gia giao thông.

#điều khiển xe máy bằng hai chân #lái xe máy bằng hai chân

Bài liên quan

Xã hội

Mưa ngập lụt, CSGT vẫn phát hiện vi phạm giao thông từ camera AI

Dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng hệ thống camera AI phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Chiều 7/10, Cục CSGT thông tin về tình hình phát hiện và xử lý vi phạm giao thông từ hệ thống camera AI.

Theo đó, dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng từ 12h ngày 6/10/2025 đến 12h ngày 7/10/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai đã ghi nhận có 9127 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,1 km/h. Đồng thời phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn; không phát hiện trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Xem chi tiết

Xã hội

TP HCM đề xuất xử phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

 TP HCM sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn và khả thi.

Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM cho biết đơn vị đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý vi phạm giao thông phải có chứng cứ hình ảnh

Tất cả hành vi vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó nhấn mạnh việc sử dụng camera làm căn cứ bắt buộc khi kiểm tra, xử lý vi phạm.

anh-chup-man-hinh-2025-09-21-luc-110336.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới