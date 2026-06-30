Video: Xem chi tiết xe ga Honda SH 160i thế hệ mới tại Việt Nam.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với hàng loạt xe SH125i và SH160i tại thị trường trong nước với số lượng lên tới gần 90.000 chiếc. Tất cả các xe này đều được lắp ráp ở nhà máy tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2025 đến ngày 28/4/2026. Đáng chú ý, trong số này có tới 68 trường hợp xe Honda SH đã được thay thế phụ tùng bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi, với thời gian thay thế từ ngày 6/12/2025 đến ngày 28/4/2026.

Gần 90.000 xe ga Honda SH tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi cụm đồng hồ.

Từ ngày 26/6/2026, khách hàng sở hữu xe trong diện triệu hồi có thể mang đến các cửa hàng ủy nhiệm của HVN để được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí, thời gian thực hiện kéo dài trung bình 12 phút cho mỗi xe.

Các xe trong diện ảnh hưởng được trang bị hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện có thể gặp sự cố, gây một số hiện tượng như: Tốc độ hiển thị cố định ở 0 km/h, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số km đã đi, chuẩn đoán sai nhiệt độ nước làm mát khiến xe không khởi động được và đèn báo đèn pha trên đồng hồ không sáng.